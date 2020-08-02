fb ig video ETtoday search mobile

錯過是為了再相遇！《日間演奏會散場時》獻給成熟大人追愛的勇氣

>

▲《日間演奏會散場時》追求愛的勇氣。（圖／女子學）

▲（圖／《日間演奏會散場時》劇照）

人的一生中，會遇到無數個臉孔，有的擦肩而過，有的短暫駐留，有的即使再也沒有交集，卻依舊令人難以忘懷。由日本實力派演員福山雅治、石田百合子主演的新作電影《日間演奏會散場時》，正是在勾勒命運的巧妙和多端變化。

兩個實際只見過三次面的人，透過言語、眼神的溝通，很快地將對方視為一生的靈魂伴侶。到了一定的年紀，愛情自然多了份現實，如何跨過層層障礙、把握眼前的幸福，需要的是不畏世俗眼光，以及那份面對過去、未來轉變，都毫無所懼的勇氣。

未來，在無形中改變過去

▲《日間演奏會散場時》追求愛的勇氣。（圖／女子學）

▲（圖／《日間演奏會散場時》劇照）

福山雅治飾演的演奏家蒔野聰史，在劇中不只一次說過，過去和未來是息息相關的，人們總以為過去能改變未來，但其實未來也在無形中改變了過去。

當浪漫主義的蒔野聰史，遇上了由石田百合子飾演的女記者小峰洋子，旋即領悟眼前的人是他尋求已久的靈魂伴侶。此時此刻，過去被獨立、悲觀所羈絆的聰史，就像看見了一道曙光，為他平淡的過往增添了一絲光彩；而聰史帶給洋子的，是一份扭轉未來的衝擊，也因為他的勇敢，讓洋子有跨出過去生活圈的想法，渴望與聰史共赴未來。

日常會忘淡，適切的靈魂怎麼忘

▲《日間演奏會散場時》追求愛的勇氣。（圖／女子學）

▲（圖／《日間演奏會散場時》劇照）

我們都知道，隨著年齡和閱歷不斷累積，對於生命中許多事物會帶著逐漸看淡的心情，以前所在意、堅持的都會慢慢放下。可想而知，當拋下的越多，能存留心中的，想必便是非常珍貴的，對聰史和洋子來說，對方就是一個這樣的存在。

有一種經驗是，無論身邊是否有對象，也不管雙方進展到何種程度，當遇見「對的人」的時候，情感的轉移是十分快速的。以洋子為例，即使有交往多年的未婚夫，但與聰史相遇後，內心卻還是出現止不住的情感糾結和情緒拉扯，正因為兩個靈魂是契合的，不管日子過多久，永遠都不會忘。

愛，是一首無關年齡的美詩

▲《日間演奏會散場時》追求愛的勇氣。（圖／女子學）

▲（圖／《日間演奏會散場時》劇照）

《日間演奏會散場時》將男女主角的依戀的過程，透過兩條平行線詮釋，讓無形的牽引，伴隨兩人度過每個面臨挫折與癥結點的時刻。

人們總說：「得不到的永遠是最美的。」聰史和洋子經過 6 年的時間，甚至各自步上沒有對方存在的人生道路，將遺憾埋藏心底；最後，一記回馬槍讓兩人再次相遇，不需要任何話語，只需要一個眼神便能清楚表述內心的波動，這般淒美的愛戀，就像一首隱藏無盡掛念的詩。

改編自日本小說家平野啓一郎的同名小說，《日間演奏會散場時》運用平凡的情節、橋段，更是能引人入勝，也間接告訴著觀眾：「愛的形狀，是不分年齡和性別，唯有勇氣，才能讓我們再次與真愛相遇。」

延伸閱讀：

《若是一個人》是享受還是悲哀？透過 6 個角色的情緒轉折，撫慰寂寞之人的心

「用喜歡的樣子，去愛所愛的人」：動畫電影《想哭的我戴上了貓的面具》表述逃避自我的現代寓言

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

女子學, 電影, 影評, 愛情, 日間演奏會散場時, 日本電影
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

小心別成為「男生不會珍惜」的這4種女生！太主動、太強勢都中

小心別成為「男生不會珍惜」的這4種女生！太主動、太強勢都中

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

金泰希「超殺短髮」帥到認不出！　大紅唇配全白西裝氣場炸裂

金泰希「超殺短髮」帥到認不出！　大紅唇配全白西裝氣場炸裂

奧斯塔羅12星座一周運勢0803-0809　金牛有成功好預兆、水瓶把自己搞到壓力很大 「千年一遇」美女棋士跨足時尚！夏姿透視蕾絲裝超仙　網：心動了 12生肖「五行招財貴人」大公開　互相搭檔、擺對物品金錢運旺到爆 藤原浩設計的「最潮星巴克」開幕了！黑魂隨行杯、聯名T只有這裡買得到 會讓12星座想分手的原因！牡羊受不了悲情牌、水瓶感覺最重要 焦凡凡瘦身有成「9點後不吃澱粉」！薛妞妞腿部按摩法曝光 IG健身少女珮珮3個月練出S曲線　「低卡便當食譜」公開，跟著吃很有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面