錯過是為了再相遇！《日間演奏會散場時》獻給成熟大人追愛的勇氣

▲（圖／《日間演奏會散場時》劇照）

人的一生中，會遇到無數個臉孔，有的擦肩而過，有的短暫駐留，有的即使再也沒有交集，卻依舊令人難以忘懷。由日本實力派演員福山雅治、石田百合子主演的新作電影《日間演奏會散場時》，正是在勾勒命運的巧妙和多端變化。

兩個實際只見過三次面的人，透過言語、眼神的溝通，很快地將對方視為一生的靈魂伴侶。到了一定的年紀，愛情自然多了份現實，如何跨過層層障礙、把握眼前的幸福，需要的是不畏世俗眼光，以及那份面對過去、未來轉變，都毫無所懼的勇氣。

未來，在無形中改變過去





▲（圖／《日間演奏會散場時》劇照）

福山雅治飾演的演奏家蒔野聰史，在劇中不只一次說過，過去和未來是息息相關的，人們總以為過去能改變未來，但其實未來也在無形中改變了過去。

當浪漫主義的蒔野聰史，遇上了由石田百合子飾演的女記者小峰洋子，旋即領悟眼前的人是他尋求已久的靈魂伴侶。此時此刻，過去被獨立、悲觀所羈絆的聰史，就像看見了一道曙光，為他平淡的過往增添了一絲光彩；而聰史帶給洋子的，是一份扭轉未來的衝擊，也因為他的勇敢，讓洋子有跨出過去生活圈的想法，渴望與聰史共赴未來。

日常會忘淡，適切的靈魂怎麼忘





▲（圖／《日間演奏會散場時》劇照）

我們都知道，隨著年齡和閱歷不斷累積，對於生命中許多事物會帶著逐漸看淡的心情，以前所在意、堅持的都會慢慢放下。可想而知，當拋下的越多，能存留心中的，想必便是非常珍貴的，對聰史和洋子來說，對方就是一個這樣的存在。

有一種經驗是，無論身邊是否有對象，也不管雙方進展到何種程度，當遇見「對的人」的時候，情感的轉移是十分快速的。以洋子為例，即使有交往多年的未婚夫，但與聰史相遇後，內心卻還是出現止不住的情感糾結和情緒拉扯，正因為兩個靈魂是契合的，不管日子過多久，永遠都不會忘。

愛，是一首無關年齡的美詩





▲（圖／《日間演奏會散場時》劇照）

《日間演奏會散場時》將男女主角的依戀的過程，透過兩條平行線詮釋，讓無形的牽引，伴隨兩人度過每個面臨挫折與癥結點的時刻。

人們總說：「得不到的永遠是最美的。」聰史和洋子經過 6 年的時間，甚至各自步上沒有對方存在的人生道路，將遺憾埋藏心底；最後，一記回馬槍讓兩人再次相遇，不需要任何話語，只需要一個眼神便能清楚表述內心的波動，這般淒美的愛戀，就像一首隱藏無盡掛念的詩。

改編自日本小說家平野啓一郎的同名小說，《日間演奏會散場時》運用平凡的情節、橋段，更是能引人入勝，也間接告訴著觀眾：「愛的形狀，是不分年齡和性別，唯有勇氣，才能讓我們再次與真愛相遇。」

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