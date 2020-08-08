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LIFE・經典／「下潛」的設計工作室　在城市也能有避世之所

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▲SUNKEN STUDIO。（圖／翻攝igor leal建築工作室官網）

▲位於巴西的SUNKEN STUDIO。（圖／翻攝igor leal建築工作室官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

居住在城市裡，很習慣從家中的窗戶往外望，就是別人家緊連的建築或另一面窗，即便住在高樓，周邊總有比你更高的大廈，位於巴西的設計公司近期作品SUNKEN STUDIO，或許帶出另一種解答，讓居住的人們在城市也能「避世」，其概念就是「往地面下發展」。

這個專案來自里約熱內盧一位客戶的要求，在高樓林立的城市中，想要一個不受外界干擾的工作空間，且保有相當的隱私，以專心地完成工作，或許很多人在珍貴的城市中擁有土地，但確保隱私或私密的窗景，卻不是一件容易的事。

▲SUNKEN STUDIO。（圖／翻攝igor leal建築工作室官網）

SUNKEN STUDIO採取地下掩體的概念，先在土地上挖出巨大的洞，並在內部建造一個穿透性強的工作室，留白的庭院為建築帶入自然光，還有充滿隱私的窗景，簡單的混凝土建材，讓視覺變的更加乾淨，即便在擁擠的城市裡，也能保有如同避世般的空間。

屋頂上種植草皮，讓使用者或參與者也能走上屋頂曬曬太陽，或從事其他活動，另外也可確保屋內的涼爽，SUNKEN STUDIO內部以工作室空間來作規劃，有會議區與小型的辦公區域，甚至還有間簡易的小廚房，讓使用者能悠閒的泡杯咖啡，另外還有浴廁空間在最內部確保隱私。

▲SUNKEN STUDIO。（圖／翻攝igor leal建築工作室官網）

埋在地面或半掩在地面的建築，不是一個新的概念，然而許多建築師總選擇在樹林、山丘或亞利桑納州的沙漠裡，SUNKEN STUDIO提醒我們在城市中也能以此換得一席清淨之地，不需要豪宅般的建築，只需要小小的工作室，也相當令人愉悅。

▲SUNKEN STUDIO。（圖／翻攝igor leal建築工作室官網）

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關鍵字：

LIFE經典, 建築, SUNKEN STUDIO, 城市設計
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