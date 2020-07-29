遛小孩新地標！新北最大宏匯廣場搶先逛　全台唯一VR樂園曝光

▲ 新北最大百貨商場「宏匯廣場」真實面貌公開 。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

佔地3.1萬坪，新北最大百貨商場「宏匯廣場」於今（29日）搶先舉辦預覽，其中最大亮點就屬台灣唯一的「VR ZONE NEW TAIPEI」，350坪12個遊戲IP免出國玩到爽，以及高聲光品質的Zepp專業展演場館可容納2200人，25%的娛樂規模榮登全台之最，讓民眾從早玩到晚，打造遛小孩新地標。

▲宏匯廣場娛樂佔比25%，最台最大百貨室內娛樂規模，有「VR ZONE NEW TAIPEI」體驗遊戲；Zepp專業展演場館可容納2200人。（圖／記者林鼎智攝）

宏匯廣場將在7月31日試營運，位在機場捷運A4新莊副都心站旁，地下7層、地上14層、商場12層，榮登新北最大百貨商場，宏匯廣場最大特色就是高達25%的娛樂佔比，成為台灣百貨最大的室內娛樂規模。其中位在9樓的「VR ZONE NEW TAIPEI」是電玩迷的天堂，350坪12個遊戲IP，包括七龍珠、哥吉拉、鋼彈等，每張遊戲體驗票價350元，甚至比日幣票價還便宜。往下走一層，8樓就有Zepp專業展演場館，可容納2200人，未來疫情趨緩也計劃邀請海外藝人來台演出。

▲宏匯廣場的目標客群是20至50歲，館內規劃1000坪親子樂園是遛小孩天堂。（圖／記者林鼎智攝）



由於宏匯廣場的目標客群是20至50歲，比起精品百貨更著重於吃、喝、玩、樂，館內規劃1000坪親子樂園，其中湯姆熊歡樂世界更是全台唯一提供餐食的場域，在小孩玩耍的同時，家長也能放鬆飲食。8至12樓還有電影院「美麗新影城」，包含4個皇家影廳；向下走到4樓則有跨樓層室內攀岩館，也是百貨少有。

▲宏匯廣場打卡景點，台灣當代壁畫彩繪藝術家LEHO的「夢之巢Dream Nest」。（圖／記者林鼎智攝）

另外，民眾關心的餐飲部分，宏匯廣場共提供76家餐飲，包括22家小吃美食、伴手禮店29家，像是備受矚目的藏壽司、新北首店Nara Thai Cuisine、百貨首店Gino Pizza Napoletana義大利拿坡里披薩都是特色門市。宏匯廣場目標成為新北一級地標，建築外觀結合了李祖原建築師事務所、美國GP外牆帷幕設計，1Ｆ北大門展出台灣當代壁畫彩繪藝術家-LEHO的「夢之巢Dream Nest」，畫家靈感來自於附近許多在公園築巢的喜鵲，也是必拍的打卡景點。