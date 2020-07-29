fb ig video ETtoday search mobile

遛小孩新地標！新北最大宏匯廣場搶先逛　全台唯一VR樂園曝光

>

▲ 宏匯廣場 。（圖／記者林鼎智、鮑璿安攝）

▲ 新北最大百貨商場「宏匯廣場」真實面貌公開 。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

佔地3.1萬坪，新北最大百貨商場「宏匯廣場」於今（29日）搶先舉辦預覽，其中最大亮點就屬台灣唯一的「VR ZONE NEW TAIPEI」，350坪12個遊戲IP免出國玩到爽，以及高聲光品質的Zepp專業展演場館可容納2200人，25%的娛樂規模榮登全台之最，讓民眾從早玩到晚，打造遛小孩新地標。

▲宏匯廣場。（圖／記者林鼎智攝）

▲宏匯廣場。（圖／記者林鼎智攝）

▲宏匯廣場。（圖／記者林鼎智攝）

▲宏匯廣場。（圖／記者林鼎智攝）

▲宏匯廣場娛樂佔比25%，最台最大百貨室內娛樂規模，有「VR ZONE NEW TAIPEI」體驗遊戲；Zepp專業展演場館可容納2200人。（圖／記者林鼎智攝）

宏匯廣場將在7月31日試營運，位在機場捷運A4新莊副都心站旁，地下7層、地上14層、商場12層，榮登新北最大百貨商場，宏匯廣場最大特色就是高達25%的娛樂佔比，成為台灣百貨最大的室內娛樂規模。其中位在9樓的「VR ZONE NEW TAIPEI」是電玩迷的天堂，350坪12個遊戲IP，包括七龍珠、哥吉拉、鋼彈等，每張遊戲體驗票價350元，甚至比日幣票價還便宜。往下走一層，8樓就有Zepp專業展演場館，可容納2200人，未來疫情趨緩也計劃邀請海外藝人來台演出。

▲宏匯廣場。（圖／記者林鼎智攝）

▲宏匯廣場的目標客群是20至50歲，館內規劃1000坪親子樂園是遛小孩天堂。（圖／記者林鼎智攝）

由於宏匯廣場的目標客群是20至50歲，比起精品百貨更著重於吃、喝、玩、樂，館內規劃1000坪親子樂園，其中湯姆熊歡樂世界更是全台唯一提供餐食的場域，在小孩玩耍的同時，家長也能放鬆飲食。8至12樓還有電影院「美麗新影城」，包含4個皇家影廳；向下走到4樓則有跨樓層室內攀岩館，也是百貨少有。

▲宏匯廣場。（圖／記者林鼎智攝）

▲宏匯廣場。（圖／記者林鼎智攝）

▲宏匯廣場打卡景點，台灣當代壁畫彩繪藝術家LEHO的「夢之巢Dream Nest」。（圖／記者林鼎智攝）

另外，民眾關心的餐飲部分，宏匯廣場共提供76家餐飲，包括22家小吃美食、伴手禮店29家，像是備受矚目的藏壽司、新北首店Nara Thai Cuisine、百貨首店Gino Pizza Napoletana義大利拿坡里披薩都是特色門市。宏匯廣場目標成為新北一級地標，建築外觀結合了李祖原建築師事務所、美國GP外牆帷幕設計，1Ｆ北大門展出台灣當代壁畫彩繪藝術家-LEHO的「夢之巢Dream Nest」，畫家靈感來自於附近許多在公園築巢的喜鵲，也是必拍的打卡景點。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

宏匯廣場, 新北, 新莊副都心, 百貨, 消費, 飲食, VR ZONE NEW TAIPEI
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

嘴硬裝沒事！「醋罈子」說翻就翻星座Top 3　第一名容不下純友誼

嘴硬裝沒事！「醋罈子」說翻就翻星座Top 3　第一名容不下純友誼

3.1萬坪新北最大宏匯廣場7/31試營運　亮點搶先看

3.1萬坪新北最大宏匯廣場7/31試營運　亮點搶先看

《雖然是精神病》徐睿知拎過的12款包包品牌總整理　半月包萬元不到詢問度最高

《雖然是精神病》徐睿知拎過的12款包包品牌總整理　半月包萬元不到詢問度最高

也太瘦了吧！LISA肩膀跟併腿一樣寬　狂吸483萬人按讚 根本「超平價版海洋拉娜」！理膚寶水B5萬用霜　一抹拯救過敏、爛臉 中一個就危險了！4大「渣男前兆」開始需要隱私、無意間數落妳 3大星座最恨另一半「提起舊愛」！處女寧願分手、冠軍出乎意料 韓妞票選最愛用的氣墊粉餅Top 5　連Blackpink Jennie、IU都在用 氣泡水機8780元➔2490元加碼隱藏版優惠！在家就能做「不發胖」網美飲料 大陸麥當勞推出「喵喵薯夾」粉色肉球太療癒！網：多廢都要買

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面