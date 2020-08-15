LIFE・經典／《哈利波特》20週年泰國版紀念封面　用圖畫說出書中故事

▲哈利波特20週年泰國推出紀念書封，並推出超美插圖的書盒，讓人想收藏。（圖／翻攝wizardingworld.com，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

從第一本《哈利波特：神秘的魔法石》開啟全世界的魔法世界，距今已經整整20年了，然而J.K Rowling所帶來的奇幻故事，將一直流傳下去，泰國出版商請來插畫家Arch Apolar，重新為泰國版的書封創作封面，將每集故事的所有元素都凝結成一個畫面，光看封面就能回憶起所有的故事情節。

要接受一個這麼大的挑戰，Arch Apolar本身也是《哈利波特》的書迷，甚至從小《哈利波特》就是他的床邊故事，在接受這項任務之後，Arch Apolar以每篇故事先選擇不同的主色調，兼顧原始經典封面的特色，再融入一點泰國色彩。

在最初的首本《哈利波特：神秘的魔法石》封面中，可以看到作者J.K Rowling描繪主角哈利波特的原本樣貌，戴上分類帽的場景，霍華格茲特快車車頭冒出的白煙巧妙的與鄧不利多的鬍子做結合，並在上方點綴泰文元素，哈利波特長袍夾以及霍格華茲特快列車的標誌「H」，則是以泰文表示。

第二集《哈利波特：消失的密室》封面中，還可以看到以前未變成佛地魔的湯姆瑞斗樣貌，衛斯理家的飛行車與關鍵人物金妮，還有許多記憶甚深的故事元素也都出現，讓在看完故事的讀者，能夠一眼就能辨識封面的角色，衍伸出另一種樂趣。

然而就像魔法世界不同於現實世界一樣，「寫實」並非真正的必要，20週年的紀念書封始終維持著插畫擁有的特色，充滿藝術並去寫實化，但又能表達書中的故事，親近讀者卻又不淪於超現實，是很難得的平恆姿態。

隨著書籍市場規模銷售的式微，有些出版商可能在書封設計上無法投注太多心力，優秀的作品卻無法在第一時間吸引讀者目光，確實是有點可惜的一件事，針對像《哈利波特》如此對市場價值仍然巨大的商品，是否能期待也有優秀的在地書封呢？

▲隨著故事風格的轉變，角色人物也越長越大，表情跟堅定的神情也不一樣了。

▲書本中的插畫風格也很迷人。