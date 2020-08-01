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《哆啦A夢》Nike聯名鞋曝光！暗藏「百寶袋」　神還原配色變超潮

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編輯／Emily　圖／翻攝自sneakernews.com、IG@kevperez

經典卡通《哆啦A夢》在今年迎來50周年，各種紀念周邊產品推個不停，依舊擁有高人氣。這次居然要與Nike合作，釋出一款「哆啦A夢配色」球鞋，以他身體的藍白色為底，搭配紅黃點綴，讓你把哆啦A夢穿在腳上，鞋內還暗藏百寶袋，實在是太神奇啦！

▲哆啦A夢nike球鞋。（圖／翻攝自sneakernews.com）

Nike即將推出的「哆啦A夢配色」球鞋，是為了歡慶動畫50周年所設計，從IG@kevperez搶先曝光的圖中可以看到，以Nike SB Dunk High鞋款為基礎，配色一眼就能聯想到哆啦A夢，使用跟他身體一樣的藍、白色為主，紅色鞋帶、勾勾、內裡就像他的鼻子、尾巴和項圈，鞋舌上點綴的黃色標誌則像項圈上的鈴鐺。

▲哆啦A夢nike球鞋。（圖／翻攝自sneakernews.com）

▲哆啦A夢nike球鞋。（圖／翻攝自sneakernews.com）

配色鮮豔、可愛又有潮流感之外，鞋舌內部竟然暗藏玄機，做出一個迷你小口袋，根本神還原哆啦A夢的百寶袋！裡面塞得下記憶卡之類的小物，想擁有哆啦A夢道具的粉絲們，看了絕對超心動。這款鞋目前還沒有發售資訊，想要的話還需等待後續消息。

▲哆啦A夢nike球鞋。（圖／翻攝自sneakernews.com）

▲哆啦A夢nike球鞋。（圖／翻攝自sneakernews.com）

不只《哆啦A夢》，也有很多品牌和卡通人物合作推出鞋款，像Marc Jacobs的平價姊妹牌The Marc Jacobs就與《PEANUTS》漫畫合作，推出三款球鞋，其中兩款是印滿史努比漫畫圖案的慢跑鞋，繽紛色彩配上童趣圖案超級Q，還有一雙是全部粉紅色的網球鞋，上面印了漫畫的人氣角色露西，罵人的生動表情搭配粉嫩顏色，完全激發少女心。


Vans則是在Instagram宣布要和美國人氣動畫《辛普森家庭》（The Simpsons）聯名，雖然沒有任何鞋款的照片或販售資訊曝光，但消息已經引起網友們熱烈討論，紛紛表示：「不管怎樣都一定要來一雙」、「一定會很厲害」、「又要再買一雙Vans了」。

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關鍵字：

哆啦A夢, 球鞋, nike, 卡通人物
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