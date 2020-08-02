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日妞愛吃甜食、不運動卻不會胖　不是基因問題，而是默默遵循5秘訣

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日本的男性上班族，因為下班愛和同事到居酒屋小酌一杯，所以幾乎人人抱著一顆啤酒肚，而日本女生們同樣不愛運動，且喜歡吃甜食，卻很少在街頭看到身材大暴走的女孩，就連熟齡女性也都幾乎保持著纖瘦身材，並不是因為她們天生基因不同，而是因為日本女生們都默默遵循著這些小秘訣。

▲日本女生不胖的秘訣。（圖／翻攝自IG）

▲日本女生愛吃甜食、不運動卻能維持纖瘦身材的秘訣。（圖／翻攝自IG@toritori0123、@yuuuuukko_，以下同）

＃吃早餐、不吃宵夜

日本是非常注重早餐的國家，每個人從小就有養成吃早餐的習慣，且不是吃什麼麵包、點心，而是飯、菜、湯都具備的營養料理，不僅健康，也能讓人一早精神飽滿、消化代謝系統提早上工。

如果三餐都有正常吃的話，基本上晚上睡覺前不太會餓，不像是台灣很多年輕人，習慣不吃早餐、每天吃宵夜，而且吃宵夜還會因為讓胃一整晚都在消化，導致早上胃部收縮感到更飢餓，形成惡性循環。日本的餐廳結束營業時間也比較早，大部分的女生就都不太有吃宵夜的習慣。

▲日本女生不胖的秘訣。（圖／翻攝自IG）

＃腸道健康

日本女生不易胖體質也和飲食文化有關，家家戶戶都愛吃的「納豆」富含益生菌，可製造出健康的腸道菌群，且含有豐富的礦物質；幾乎是餐餐必備的「味噌湯」則能幫助消化、降低膽固醇、促進新陳代謝；日本人生活裡更不能缺少的是「綠茶」！綠茶同樣有去油解膩的功效，但是專家建議吃飽飯後1～2小時內飲用最佳，馬上喝的話反而會因茶鹼抑制消化液分泌導致消化不良喔。

＃通勤路途長

日本通勤族數量非常龐大，每天電車的擁擠程度是比台灣還要誇張許多的，加上土地廣大，許多人通勤的路途相當遙遠，每天早上與下班時花在站立搭車、走路的時間非常多，不知不覺也提升了一整天的運動量。

▲日本女生不胖的秘訣。（圖／翻攝自IG）

＃少外食

不像台灣到處都有便宜的小吃店、路邊攤，在日本隨便一家小店的價位都很高，所以很多人都會盡量在家自己煮、中午帶便當，避開精緻飲食可怕的高熱量。

＃每餐都吃八分飽

日本料理的份量通常都不會太多，因為從小就養成不會「吃到撐」的習慣，每餐只要吃到八分飽便差不多，不像台灣人們只要在外覓食，總是把「份量要夠大」當作評斷標準，餐餐都要飽到吃不下才停下來。

▲日本女生不胖的秘訣。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

日妞, 日本女生, 瘦身, 秘訣
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