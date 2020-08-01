The Marc Jacob最新「相機包」來了！聯手史努比賣萌　糊塗塌客款更亮眼

編輯／Emily 圖／翻攝自snoopy.co.jp、mitsukoshi.mistore.jp、fashion-press.net

《PEANUTS》漫畫史努比圈粉無數，常和不同品牌推出聯名商品，先前與Marc Jacobs的年輕姊妹牌The Marc Jacobs推出的包包、服飾、鞋款大受歡迎，現在更直接讓史努比躍上品牌最熱銷的「相機包」！跟前幾款色彩繽紛的包走不同路線，圖案簡約質感，整體設計更時尚。

The Marc Jacobs的《PEANUTS》聯名系列最新品，選擇了他們最夯的相機包（Snapshot），推出兩款新花色。第一款是白底配上黑色，包包表面有隻手繪風的大頭史努比，背帶印上醒目的「SNOOPY」字樣，簡單配色特別時尚，背起來可愛又不會太幼稚。

第二款底色變成鮮豔的黃，上面的主角改成史努比的好朋友糊塗塌客（Woodstock），背帶的字母也變成「WOODSTOCK」，圖案一樣用黑色線條描繪，童趣可愛，比白色的史努比款更亮眼。

這兩款相機包7月29日到8月11日，會在日本銀座新光三越本館的The Marc Jacobs "THE SNAPSHOT" POP UP SHOP裡面搶先販售，售價56,100日圓（約台幣15,658元），史努比粉想敲碗台灣也開賣啊！

另外，《PEANUTS》漫畫也將和法國品牌Goyard推出聯名包款，這是2019年之後再度合作，將手拿著書、正在閱讀的史努比印上托特包和皮夾，可愛的史努比圖案配上經典印花超有氣質，這系列都分別有白、黑、紅三種顏色，8月19日到25日會在日本大阪阪急梅田總店販售。

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