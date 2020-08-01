fb ig video ETtoday search mobile

The Marc Jacob最新「相機包」來了！聯手史努比賣萌　糊塗塌客款更亮眼

>

編輯／Emily　圖／翻攝自snoopy.co.jp、mitsukoshi.mistore.jp、fashion-press.net

《PEANUTS》漫畫史努比圈粉無數，常和不同品牌推出聯名商品，先前與Marc Jacobs的年輕姊妹牌The Marc Jacobs推出的包包、服飾、鞋款大受歡迎，現在更直接讓史努比躍上品牌最熱銷的「相機包」！跟前幾款色彩繽紛的包走不同路線，圖案簡約質感，整體設計更時尚。

▲史努比相機包。（圖／翻攝自mitsukoshi.mistore.jp）

The Marc Jacobs的《PEANUTS》聯名系列最新品，選擇了他們最夯的相機包（Snapshot），推出兩款新花色。第一款是白底配上黑色，包包表面有隻手繪風的大頭史努比，背帶印上醒目的「SNOOPY」字樣，簡單配色特別時尚，背起來可愛又不會太幼稚。

▲史努比相機包。（圖／翻攝自mitsukoshi.mistore.jp）

第二款底色變成鮮豔的黃，上面的主角改成史努比的好朋友糊塗塌客（Woodstock），背帶的字母也變成「WOODSTOCK」，圖案一樣用黑色線條描繪，童趣可愛，比白色的史努比款更亮眼。

▲史努比相機包。（圖／翻攝自mitsukoshi.mistore.jp）

這兩款相機包7月29日到8月11日，會在日本銀座新光三越本館的The Marc Jacobs "THE SNAPSHOT" POP UP SHOP裡面搶先販售，售價56,100日圓（約台幣15,658元），史努比粉想敲碗台灣也開賣啊！

另外，《PEANUTS》漫畫也將和法國品牌Goyard推出聯名包款，這是2019年之後再度合作，將手拿著書、正在閱讀的史努比印上托特包和皮夾，可愛的史努比圖案配上經典印花超有氣質，這系列都分別有白、黑、紅三種顏色，8月19日到25日會在日本大阪阪急梅田總店販售。

▲史努比相機包。（圖／翻攝自mitsukoshi.mistore.jp）

▲史努比相機包。（圖／翻攝自mitsukoshi.mistore.jp）

▲史努比相機包。（圖／翻攝自mitsukoshi.mistore.jp）

▲史努比相機包。（圖／翻攝自mitsukoshi.mistore.jp）

►LEVI'S X 史努比最新聯名來啦！賽跑、踢足球、溜滑板樣樣來萌度破表

►史努比小文具一掃上班壞心情！與好朋友們變身立體公仔筆　全部只要銅板價

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

史努比, snoopy, 包包, 相機包, peanuts, the marc jacobs, Marc Jacobs
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

愛情不是偶像劇！世界上永遠找不到對的人，直到你自己成為那個對的人

愛情不是偶像劇！世界上永遠找不到對的人，直到你自己成為那個對的人

「千年一遇」美女棋士跨足時尚！夏姿透視蕾絲裝超仙　網：心動了

「千年一遇」美女棋士跨足時尚！夏姿透視蕾絲裝超仙　網：心動了

藤原浩設計的「最潮星巴克」開幕了！黑魂隨行杯、聯名T只有這裡買得到 單車褲始祖就是黛妃！那些「為了兒子」打破皇室規則的穿搭　數十年後成為時尚寶典 Kiehl’s打造超狂「金盞花急診室」！　限定餐點、濕敷棉3件組免費拿 「夜間減肥法」快學起來！睡飽加上高蛋白質飲食，一週狠甩4kg 徐睿知「無捲度短髮」登熱搜　黃金長度是耳下3公分，搭氧氣瀏海直接變仙女 中醫師：多喝水、吃菜不一定治便祕　「5種食物」少吃才是正解 根本「超平價版海洋拉娜」！理膚寶水B5萬用霜　一抹拯救過敏、爛臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面