UNIQLO超強大「百褶」單品不變形、可機洗　穿上瞬間變日系軟萌妹！

▲UNIQLO「美麗新褶學」系列百褶、透膚單品，看了好想入手！（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

面對熱辣氣溫與陽光，不管穿什麼衣服都覺得好悶熱，近日UNIQLO便同步日本推出了「美麗新褶學」主題系列，主打4大新進化材質，包括各式「百褶」裙裝、透膚清涼感單品，並找來了日本女星今田美櫻以微電影手法搶先示範演繹，穿著起來顯瘦修身效果超驚人，甜美氣質迸發，讓人瞬間變日系萌妹子。

▲女裝INES DE LA FRESSANGE設計細褶裙NT＄990。（圖／品牌提供，以下同）



高溫下消暑最好的辦法就是露出大片肌膚，穿著背心、小短褲圖個涼快，但是並不是每個女孩都對身形有足夠的自信，或是因不想直接被烈陽曝曬而總是以覆蓋式的單品為主，所以飄逸的裙裝、透視服裝反而成為女孩們夏日最愛的單品，而且還能一路穿到秋天！

今夏UNIQLO以「美麗新褶學」為主題，主推清涼、不易變形又可以洗衣機清洗的「百褶」單品，提供雪紡、水洗多種材質，除了細褶褲裙、長裙之外，還納入了攜手法國設計師INES DE LA FRESSANGE推出的「抓皺細褶裙」，材質親膚柔軟，且本身就是非常細的抓皺設計，因此完全不用怕會「更皺」，旅行時還可以直接捲成一坨收納，再攤開時也不會變形。

▲（上）雪紡細褶長裙，NT＄990、（下）水洗設計褲裙，NT$990。



除了主打的「細褶系列」，UNIQLO本次還推出了視覺就能降溫的「透膚系列」，透視感的中山領襯衫，清新甜美之中加入了些小性感。

四大新進化材質包括了前述的細褶、透膚系列之外，還有「美型耐皺」材質以及「絲光棉系列」，美型耐皺材質顧名思義就是不怕壓摺，即使清洗頻繁、被壓在衣櫃邊角，拿出來時一樣滑順優雅；絲光棉系列則推出了多款T恤、洋裝，散發微微內斂的光澤感，簡約設計最適合懶人入手！

▲透膚立領襯衫，NT＄990。



▲（上）絲光棉系列、（下）美型耐皺系列。