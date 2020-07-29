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宏匯廣場76家美食攻略！米其林泰式首進新北、400坪田倉超市太好買

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▲新北最大百貨商場「宏匯廣場」亮點揭曉。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

新北最大百貨商場「宏匯廣場」伴隨25%的娛樂規模榮登全台之最，著重吃、喝、玩、樂成為最大賣點，共有76家餐飲，種類多元包括22家小吃美食、29間伴手禮店以及20家餐廳應有盡有，韓式燒肉「燒桶子」、米其林推薦Nara Thai Cuisine都是首次進駐新北，更迎來在地最大超市「田倉超市」。

▲宏匯廣場。（圖／記者林鼎智攝）

▲宏匯 。（圖／宏匯提供）

▲宏匯廣場提供76家餐飲，B2F以及7F容納小吃美食與伴手禮店。（圖／記者林鼎智攝）

宏匯廣場將在7月31日試營運，今（29日）搶先對外公開真實樣貌，位於機場捷運A4新莊副都心站旁交通便利，佔地3.1萬坪，有1274個汽車、1239個機車停車位，商場上看12層。其中76家餐飲更成為吸睛賣點，B2提供生鮮超市以及伴手禮、餐廳，包括新北首店泰式料理饗泰多、開飯川食堂、108抹茶、東京飯糰、先麥芋頭酥、PABLO mini起司塔等，從甜點到餐飲一應俱全。

▲宏匯廣場。（圖／記者林鼎智攝）

▲宏匯 。（圖／品牌提供）

▲新北首間米其林推薦泰式料理Nara Thai Cuisine、百貨首店拿坡里披薩Gino Pizza Napoletana在宏匯廣場。（圖／記者林鼎智攝、宏匯提供）

6樓則容納6間餐廳，有8月開幕的瘋一鍋、Momo paradise、豆腐村等店；往上一層7樓便是餐廳主要集中地，日式餐點像是排隊名店「藏壽司」、號稱點餐後3分鐘就能享用的「燒肉LIKE」，日式炸雞速食店21 PLUS。更有新北首店米其林推薦泰式料理Nara Thai Cuisine、百貨首店正統義大利拿坡里披薩Gino Pizza Napoletana都是必吃餐廳。

▲宏匯 。（圖／品牌提供）

▲宏匯 。（圖／宏匯提供）

▲主攻在地客群，新北最大超市「田倉超市」帶來上萬項生鮮食品、生活食品、生活用品。（圖／記者林鼎智攝）

另一大看點就是首次進駐百貨的400坪新北最大超市「田倉超市」，看準宏匯廣場在地商機，以嶄新日式風格門市設計，帶來上萬項生鮮食品、生活食品、生活用品，讓民眾就近購買食材回家烹煮。此外，就連兒童最愛的湯姆熊歡樂世界也有提供輕食餐點，順勢成為全台首間輕食湯姆熊餐廳，讓爸媽在陪玩的同時能放鬆身心。

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關鍵字：

宏匯廣場, 新北, 新莊副都心, 百貨, 消費, 飲食, VR ZONE NEW TAIPEI
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