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微型積木拼出《鬼滅之刃》Q版角色！想收炭治郎、禰豆子先考驗腦力

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編輯／Emily　圖／翻攝自aniplexplus.com、twitter@craftholic_2008

日本積木品牌nanoblock先前推出過「迷你版奇美博物館」、史努比、寶可夢系列等多款可愛積木，這次新的合作對象是超人氣日本動漫《鬼滅之刃》，讓你用微型積木拼出炭治郎、禰豆子…共七個角色，鬼殺隊成員排排站會不會太Q，讓人好想收全套。

▲鬼滅之刃微型積木。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

nanoblock與《鬼滅之刃》合作的積木系列共有七種款式，使用長、寬、高只有4×4×5mm的迷你小積木拼出角色，成品的高度大概6.8公分，尺寸雖然不大又做成Q版造型，但所有小細節還是完美重現。

▲鬼滅之刃微型積木。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

▲鬼滅之刃微型積木。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

主角竈門炭治郎的格子羽織、配戴的耳環、日輪刀都有還原，妹妹禰豆子嘴上的竹筒也沒漏掉。

▲鬼滅之刃微型積木。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

▲鬼滅之刃微型積木。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

另外還有炭治郎的好夥伴我妻善逸、嘴平伊之助，以及冨岡義勇、胡蝶忍、煉獄杏壽郎，每個角色的服裝、身上配件、髮型都能用微型積木拼出來，可愛度破表，粉絲們看了好心動。這系列一隻售價1,700日圓不含稅（約台幣474元），目前在日本Aniplex+網站開放預訂，到8月2日截止，10月17日才會正式販售。

▲鬼滅之刃微型積木。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

▲鬼滅之刃微型積木。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

▲鬼滅之刃微型積木。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

▲鬼滅之刃微型積木。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

▲鬼滅之刃微型積木。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

▲鬼滅之刃微型積木。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

▲鬼滅之刃微型積木。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

喜歡《鬼滅之刃》的話，他們先前也和宇宙人娃娃「CRAFTHOLIC」合作推出多款周邊商品，第二彈推出坐姿娃娃系列，長方型的兔兔玩偶穿上各角色的標誌性服裝，直接變身成本尊，跟微型積木一樣有炭治郎、襧豆子、善逸、伊之助、富岡義勇、胡蝶忍和煉獄杏壽郎七個角色，軟萌造型讓人超想收。這系列一隻售價1,600日圓（約台幣446元）。

▲鬼滅之刃微型積木。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

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關鍵字：

nanoblock, 微型積木, 積木, 鬼滅之刃, 炭治郎, 禰豆子, 鬼殺隊
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