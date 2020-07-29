LV「新老花」來了！水桶包配刺繡外套必備　創意總監掌鏡拍給妳看

▲LV的2020秋冬廣告由創意總監Nicolas Ghesquière掌鏡，女星蕾雅瑟杜開朗自信。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）最近大玩經典Monogram，2020秋冬登場的SINCE 1854系列，很有復古風情，新釋出的秋冬女裝廣告中，這系列包款自然大吸眼球，女星Stacy Martin拿著水桶包搭配刺繡外套，由創意總監Nicolas Ghesquière親自掌鏡，很有力道。

▲女星Stacy Martin示範水桶包SINCE 1854系列搭配刺繡外套。





▲韓國模特兒Sora Choi穿SINCE 1854系列外套配蓬蓬裙，手拿Pont 9包。

SINCE 1854系列，明白地點出了品牌創立年份1854年，經典老花改以花朵、四角星、LV字母，及1854組成，除了包款，也有服裝、配件，廣告中女星蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）的腰帶、英國運動員Dina Asher Smith、韓國模特兒Sora Choi披的外套等，都是全新老花設計。

▲英國運動員Dina Asher Smith披著SINCE 1854系列外套。





▲法國女星Noémie Merlant演繹帥氣風格。

2020秋冬廣告，女裝創意總監Nicolas Ghesquière找來女明星、藝術家、模特兒、運動員等女性演繹新作，表現出不同的人格特質，他說：「我認為將設計延伸至攝影，完整呈現出創意過程，並為此系列加上最後的觸筆，是一件很有趣的事。」

▲歌手Lous and the Yakuza穿蓬蓬裙、手拿縮小款Capucines包。

運動感、未來感等英氣的線條與俏麗的蓬蓬裙在2020秋冬系列中完美結合，是Nicolas Ghesquière少見的柔軟筆觸，除了SINCE 1854系列，搭配Capucines、Twist、Pont 9等各種包款，都很迷人。

2020精品秋冬大片，各自展現不同創意，哪個最得你心呢？

【VALENTINO】

VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli找來舒淇、葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、劉雯、Rafferty Law等眾多明星、模特兒入鏡，不過新冠肺炎還在延燒，因此別出心裁地讓廣告主角們在各自的地方拍攝，而且由他們的親朋好友掌鏡，並標示出彼此關係，演繹新裝的同時，也記錄了在這段全球都很辛苦的期間，他們的經歷與點滴。

▲舒淇拍攝VALENTINO秋冬大片。

▲葛妮絲派特洛為VALENTINO入鏡，泰然自若。

▲裘德洛的兒子Rafferty Law演繹VALENTINO秋冬廣告。

【CELINE】

形象照向來是黑白，頂多簡單色彩，2020秋冬由藝術總監HEDI SLIMANE親自拍攝，由模特兒Anna Francesca演繹新作，包括獵裝、大衣、暖暖的毛衣，搭配經典TRIOMPHE、SOFT 16包款，再加上牛仔褲、過膝長靴，展現率性。

▲CELINE維持一貫的瀟灑姿態。

【MIUMIU】

早秋系列融合實用和正式，雖是日常但不忘奢華與精緻手工裝飾，廣告透過攝影師Douglas Irvine的鏡頭，展現女孩如夢似幻的內心世界，薄透垂簾、媚惑的動作，碰撞交融。

▲MIUMIU早秋系列廣告，如夢境般迷離。

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