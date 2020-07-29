陳語安談男友吳克群超低調　許願想訂全鑽錶

▲陳語安出席Corum 2020新錶發表會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

今年歡度65周年的Corum（崑崙表），今發表LAB 02系列飛行陀飛輪限量腕錶，邀女星陳語安示範年度焦點新作，得知此錶款接受訂製鑽石或彩色寶石版本，透露未來想要擁有一只全鑽錶。談及男友吳克群是否送禮送到心坎兒裡？她低調說：「嗯。」但是否會加入明星閃婚族，她直說：「不會，但也說不定啦！遇到了才知道。」言談間對戀情十分保護。

▲陳語安展示Corum LAB 02飛行陀飛輪限量腕錶，6,360,000元。（圖／Corum提供，以下同）



▲陳語安佩戴ADMIRAL AC-ONE 38 AUTOMATIC海軍上將系列女仕鑽錶，240,000元。



陳語安搶先展示Corum全球限量10只的LAB 02系列飛行陀飛輪限量錶，有別於LAB 01酒桶形錶的前衛風格，新一代回歸古典的圓形錶殼，但從面盤、錶背到錶殼側邊全採藍寶石水晶玻璃打造的通透設計，大方呈現CO300自製機芯，高度鏤空經過不少革新，包括運用較長的軸針承托齒輪系統、使用滾珠軸輪替代一般的寶石增加穩定性，具大日期、動力儲存顯示，飛行陀飛輪則有鑰匙圖騰的Logo每分鐘轉一圈吸睛。

▲Corum LAB 02系列飛行陀飛輪限量腕錶，6,360,000元。



▲無論正反面或錶殼側邊，LAB 02系列飛行陀飛輪限量腕錶完全展現通透美感。



鏤空陀飛輪錶是不少收藏家的心頭好，發明陀飛輪裝置的寶璣（Breguet）也不缺席，旗下Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395經典系列超薄鏤空陀飛輪鉑金腕錶，極盡鏤空的機芯經過金雕、鐫刻飾紋，以及倒角處理等手工裝飾，自動盤藏於機芯夾板外緣讓整體顯得纖薄，動力儲存長達80小時。

▲寶璣經典系列Classique 5395超薄鏤空陀飛輪腕錶鉑金款，7,761,000元。

