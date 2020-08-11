韓妞金老佛爺40歲卻照樣擁有少女肌　跟6年前照片0差別的保養秘訣

▲6年前的金老佛爺看起來就像大學生。（圖／金老佛爺提供）

記者李薇／台北報導

美妝部落客金老佛爺最近剛剛度過40歲生日，盤點過去的照片，可以發現她根本凍齡，即使已經是兩個孩子的媽媽，生活相當忙碌，仍舊沒有變成「黃臉婆」，肌膚依舊白皙亮麗，近看甚至毛孔超細緻，肌膚跟身體狀態都超級完美，究竟她都是怎麼養成的呢？

對於肌膚保養，金老佛爺表示，過去比較注重保濕，但現在年紀已經不允許，加上自己比較愛笑、愛說話，法令紋也會變得比較深，所以都會使用抗老類型的產品，很多人可能會覺得醫美就可以解決臉部細紋跟下垂的問題，但其實那樣也會變得僵硬，所以自己都是靠勤加保養來Hold住肌齡。

▲即使現在已40歲，照樣看起來很年輕有活力。（圖／金老佛爺提供）

每天晚上的保養步驟，金老佛爺都會選用凝露狀的化妝水，先保住肌膚打底，接著將抗老精華液混合美白粉、抗老精華、玫瑰油，充分混合之後，塗抹在臉部肌膚，這道程序雖然看起來很多，但使用起來卻一點都不會很厚重，反而相當清爽好吸收，一點都不會黏膩，接著再使用乳液、乳霜，封存所有保養成分，讓它們一整晚在肌膚運作，加強臉部肌膚的抗老以及保濕滋潤。

除了一般的日常睡前保養程序，金老佛爺也非常喜歡敷面膜，她說，「我以前都會兩天一次或是一天一次敷面膜，但現在我找到一款可以很持久拉提的單品，所以一週只需要敷1、2次，加強保濕拉提就可以。」

不只是睡前的保養，因為現在有小朋友的關係，金老佛爺的作息也變得相當健康，每天10點多就會陪著兩個孩子一起入睡，早上6點起來餵一次奶之後，會持續再多睡1、2個小時，接著就會送小朋友到幼兒園，自己也會去工作，「我覺得作息調整非常重要，因為晚上11點之後是肝休息的時間，只要把肝顧好了，肌膚也會看起來比較透亮、完美，不會有蠟黃感。」

▲近拍也完美的膚況。（圖／金老佛爺提供）



在身體的保健上，金老佛爺也非常注重，每天都會補充適量的保健食品，像是每天一條人蔘果凍、兩份量的美白粉、一包葉黃素，早晚各一顆蜂王膠、魚油，其他還會搭配綜合維他命或是蔓越莓、葡萄籽膠囊，幫助身體全方位的保健抗老。

當然，運動也是不能缺少的重點，金老佛爺每週都會去兩次健身房，做重訓、深蹲。調整背肌還有豐臀，也有核心肌群的相關訓練，讓自己的體態保持在完美的狀態，同時也會搭配現在韓國最夯的五穀代餐，只要加水就可以飲用，這樣吃除了會有飽足感之外，也不用擔心吃了身材就會走針，可以維持體態，又不飢餓，相當方便好用。

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