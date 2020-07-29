fb ig video ETtoday search mobile

【奧斯塔羅】遇到問題時，你是個勇於表達想法的人嗎？

>

▲奧斯 。（圖／奧斯塔羅提供）

每每遇到狀況或是問題時
心中總會有不少想法
但你能夠精準的表達嗎？

今天就和奧斯老師一起來看看
你是個勇於表達想法的人嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇這組牌的朋友，基本上奧斯會說你還是個腦袋挺靈光的人，這樣的牌組多半代表的是目標與理性分析！所以你會發現一件事情，你是很懂得表達出自己內心想法的人，可能你不是那種善於辯駁或是立場搖擺不定的人，面對自己介意的事情或立場都挺能夠知道自己在意的是什麼。知道該從哪方便切入要點，讓對方可以完整接收到你的想法與你想傳遞出的訊息！當然啦，因為這樣的牌組還是有著主見與立場，因此也是你們的立場都能夠踩的挺堅定的，不喜歡隨著人家的話就飄移自己的立場，畢竟，你們可不喜歡那種風吹往哪倒或是立場漂移的人囉。

牌ll

選擇到這組牌的朋友，奧斯有時候真不知道該把你們歸類在哪一邊耶？該說你們善於表達嗎？還是該說你們樂天呢？這樣的牌組多半代表的是天真與投入！所以老實說你們並不是那種，會太喜歡與別人爭辯問題或是與立場不同的人辯論立場的人。對你們來說，事情很簡單，就是你們不喜歡捲入糾紛或是表達立場起上爭執。你會希望這件事，別人討論好給你個方向就好，你不喜歡打前鋒也不是那種爭辯論點的人，所以選擇到這組牌的朋友，奧斯就會說你們不是善於表達想法的人，而是那種不沾鍋類的人囉！

牌lll

選擇這組牌的朋友，奧斯不得不說你們的個性真還是要修飾一下比較好，當然不是說你們太過火爆或是太過不講理，而是這樣的牌組多半代表的是意志力堅定或是想法立場的明確！你們在面對事情是會表態自己的立場與想法，你會希望可以讓別人聽上你們的話或是按照你們的想法去做事。許多事情你們不是那種沒想好就表達出來的人，許多事情你們都會在內心沙盤推演過幾次之後，確定方向與立場，你們才會表達出來。但重點就來了，你們要嘛就不表態，要表態就要讓大家照你們的方向去做去發展，你不喜歡你花上時間思考所提出的想法，最後就只是狗屁而已！

牌lV

選擇到這組牌的朋友，奧斯會說你們就是人太好，太容易被欺負了。這樣的牌組多半代表的是感性包容與主見！當然奧斯會說你們是有自己的主見與想法，但因為你們的個性就是希望事情可以完美的人，你不喜歡有人會因為你的意見而感到傷心或難過，甚至因為你的意見而起上爭執。所以你會發現一件挺特別的事情，就是你所表達出來的立場與結論，最後都會稍稍的退讓幾步，說是顧全大局也好說是給大家台階下也好，你就希望事情要解決也要贏的人心啊！只是奧斯要說，最後你們總將自己推入萬劫不復的地步，做起事來就更加不順了啊。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

嘴硬裝沒事！「醋罈子」說翻就翻星座Top 3　第一名容不下純友誼

嘴硬裝沒事！「醋罈子」說翻就翻星座Top 3　第一名容不下純友誼

3.1萬坪新北最大宏匯廣場7/31試營運　亮點搶先看

3.1萬坪新北最大宏匯廣場7/31試營運　亮點搶先看

根本「超平價版海洋拉娜」！理膚寶水B5萬用霜　一抹拯救過敏、爛臉

根本「超平價版海洋拉娜」！理膚寶水B5萬用霜　一抹拯救過敏、爛臉

《雖然是精神病》徐睿知拎過的12款包包品牌總整理　半月包萬元不到詢問度最高 也太瘦了吧！LISA肩膀跟併腿一樣寬　狂吸483萬人按讚 中一個就危險了！4大「渣男前兆」開始需要隱私、無意間數落妳 韓妞票選最愛用的氣墊粉餅Top 5　連Blackpink Jennie、IU都在用 3大星座最恨另一半「提起舊愛」！處女寧願分手、冠軍出乎意料 氣泡水機8780元➔2490元加碼隱藏版優惠！在家就能做「不發胖」網美飲料 大陸麥當勞推出「喵喵薯夾」粉色肉球太療癒！網：多廢都要買

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面