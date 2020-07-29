【奧斯塔羅】遇到問題時，你是個勇於表達想法的人嗎？

每每遇到狀況或是問題時

心中總會有不少想法

但你能夠精準的表達嗎？

今天就和奧斯老師一起來看看

你是個勇於表達想法的人嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選擇這組牌的朋友，基本上奧斯會說你還是個腦袋挺靈光的人，這樣的牌組多半代表的是目標與理性分析！所以你會發現一件事情，你是很懂得表達出自己內心想法的人，可能你不是那種善於辯駁或是立場搖擺不定的人，面對自己介意的事情或立場都挺能夠知道自己在意的是什麼。知道該從哪方便切入要點，讓對方可以完整接收到你的想法與你想傳遞出的訊息！當然啦，因為這樣的牌組還是有著主見與立場，因此也是你們的立場都能夠踩的挺堅定的，不喜歡隨著人家的話就飄移自己的立場，畢竟，你們可不喜歡那種風吹往哪倒或是立場漂移的人囉。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯有時候真不知道該把你們歸類在哪一邊耶？該說你們善於表達嗎？還是該說你們樂天呢？這樣的牌組多半代表的是天真與投入！所以老實說你們並不是那種，會太喜歡與別人爭辯問題或是與立場不同的人辯論立場的人。對你們來說，事情很簡單，就是你們不喜歡捲入糾紛或是表達立場起上爭執。你會希望這件事，別人討論好給你個方向就好，你不喜歡打前鋒也不是那種爭辯論點的人，所以選擇到這組牌的朋友，奧斯就會說你們不是善於表達想法的人，而是那種不沾鍋類的人囉！

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選擇這組牌的朋友，奧斯不得不說你們的個性真還是要修飾一下比較好，當然不是說你們太過火爆或是太過不講理，而是這樣的牌組多半代表的是意志力堅定或是想法立場的明確！你們在面對事情是會表態自己的立場與想法，你會希望可以讓別人聽上你們的話或是按照你們的想法去做事。許多事情你們不是那種沒想好就表達出來的人，許多事情你們都會在內心沙盤推演過幾次之後，確定方向與立場，你們才會表達出來。但重點就來了，你們要嘛就不表態，要表態就要讓大家照你們的方向去做去發展，你不喜歡你花上時間思考所提出的想法，最後就只是狗屁而已！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯會說你們就是人太好，太容易被欺負了。這樣的牌組多半代表的是感性包容與主見！當然奧斯會說你們是有自己的主見與想法，但因為你們的個性就是希望事情可以完美的人，你不喜歡有人會因為你的意見而感到傷心或難過，甚至因為你的意見而起上爭執。所以你會發現一件挺特別的事情，就是你所表達出來的立場與結論，最後都會稍稍的退讓幾步，說是顧全大局也好說是給大家台階下也好，你就希望事情要解決也要贏的人心啊！只是奧斯要說，最後你們總將自己推入萬劫不復的地步，做起事來就更加不順了啊。

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