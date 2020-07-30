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【奧斯塔羅】如何增加感情中的安全感？

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▲奧斯 。（圖／奧斯塔羅提供）

安全感這問題
在感情世界中
似乎是挺常見的問題之一

如果你也是在感情中
比較沒安全感的人

那就跟奧斯老師一起來看看
如何增加感情中的安全感吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇到這組牌的朋友，如果你也在感情中是比較沒有安全感的話，奧斯老師會建議你從朋友方面下手，當然你一定會好奇為什麼不是從另一半出發？怎麼會是從朋友呢？奧斯老師要說因為這組牌多半代表的是朋友及友情！所以不難發現你在遇到感情問題時，不會是那種抓著另一半討論或溝通的人，你習慣先和周遭姊妹或朋友先溝通一下，聽聽大家的意見，聽到合理的分析或建議，你內心就會安定不少。所以奧斯老師其實會是建議你先從朋友幫助下手，帶安心點後再跟另一半溝通會是比較好的方式唷！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要是直接建議你換情人，好像也不合理，但你的安全感增加方式就真的比較看對象個性了唷！怎麼說呢？因為這組牌多半代表的是理性與溝通及目標！所以不難發現，你在感情世界中要是比較沒安全感時，是比較需要另一半好好跟你說話的。當然你也不是那種蠻不講理的情人，只是如果可以在你沒有安全感時，對方跟你好好溝通把事情好好講清楚，不要避而不談或是自己覺得沒必要講，然後就不溝通，同時如果你又能在對方身上感到感情未來的方向跟目標，其實你就會好受很多，你也就願意相信對方囉！

牌lll

選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你可還是要收斂一下自己的個性啊，不得不說這組牌的出現，現實當中的你應該比較是掌握方或是主動方！怎麼說呢？因為這組牌多半代表的是權力以及主動！所以你在面對感情中比較沒有安全感時，當然會想要和另一半好好溝通及解決問題，但你不是那種對方說了就信的人，更應該來說你是實事求是的人，有幾分證據說幾分話，你會希望對方不是只有嘴上說說，除了拿出佐證之外也要付出行動，這樣才能夠讓你增加上安全感。不過奧斯老師還要說一下，這組牌有時代表的是壓力象徵，所以可要稍微注意一下囉！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師則要說你在感情中增加自己的安全感方式，就會比較讓另一半勞累囉。因為這樣的牌組多半代表的是付出與回報！因此大多時候奧斯老師要說，當你在感情中比較沒有安全感的時候或是感覺不安的時候，你都會希望另一半能夠多點心力在你身上或是能夠注意一下你。當然你不是那種另一半上班或是工作忙碌時，還要吵著對方陪伴的人，但你會希望在另一半有空時或是空閒時間能夠多點陪伴，而你也會懂得觀察對方的付出，偶爾調適一下自己沒有安全感或不安的情緒，而不是一昧的打擾另一半唷。因此這組牌的安全感建立初期就比較需要另一半的身體力行囉！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
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