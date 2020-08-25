不是妝濃就美！金老佛爺的簡單化妝術　看起來自然又減齡

記者李薇／台北報導

想像一下40歲的女人，通常都是夾著鯊魚夾，臉部肌膚完全沒上妝，看起來蠟黃又顯老，但身為韓妞的金老佛爺完全不像是40歲的女人，反而有著20歲的年輕肌膚，除了保養有道之外，關鍵更是充滿光澤感的底妝，讓臉部看起來像是充滿了滿滿的膠原蛋白一樣，澎潤又保濕，完全就是比年輕女孩狀態還要更加完美。

「因為年紀已經40歲，肌膚狀態不像是以前那樣，所以現在仿妝、上妝的狀態開始減少，反而覺得自然、簡單就好。」金老佛爺說，以前都會很重視完美的妝容、眉毛一定要畫到完整，但現在發覺其實妝容越簡單越耐看，同時也是保留了自己最真實的樣貌，自然就好。

▲已經40歲的金老佛爺看起來仍然很年輕。（圖／金老佛爺提供）



所以在上妝的步驟上，金老佛爺反而很重視妝前的保養，每天都會使用抗老的化妝水、乳液、乳霜先在肌膚打底之後，加強臉部的滋潤度，接著就會使用防曬，避免臉部因為太陽照射而出現老化問題，在做好完整的打底之後，就會使用氣墊粉餅做臉部基本的淡妝，「但如果今天是要是電視節目拍攝的話，我就會選用DD霜，因為它是醫美術後可以使用的單品，成分比較安全，同時不會有BB霜的暗沉、又比CC霜更加遮瑕，可以打造出比較完美的膚況。」

在彩妝的部分，以前非常重視眉毛完美妝感的金老佛爺，也以比較自然的質感作為搭配，會使用與髮色接近的眉粉，順著眉型加強它的毛流感，填補空隙的部分，並不會畫出非常俐落的眉型；然後一定要掃上腮紅，通常都會把細緻的粉色還有紅色雙色混刷，這樣可以增加逆齡感，看起來比較可愛，也會讓人覺得比較年輕、有活力的感覺。

▲金老佛爺在彩妝上越來越淡雅。（圖／金老佛爺提供）



另外，今年韓妞都非常流行霧面、飽和度很高的唇妝效果，但金老佛爺說，「我是唇紋比較多的人，那樣會看起來比較顯老，所以我現在比較常使用唇蜜，透過天然植萃成分的唇蜜單品，打造出豐唇的效果，看起來有點光澤，也會比較顯年輕。」

因為臉部肌膚比較過去的狀態比較容易乾燥，所以只要一覺得臉部肌膚緊繃的時候，就會使用保濕噴霧來加強保濕，也開始比較少用蜜粉之類的單品，透過讓臉部有種細緻的光澤感，讓整個人看起來容光煥發，氣色跟精神都會比較好。

▲金老佛爺肌膚狀態超良好，簡單上妝就很美。（圖／金老佛爺提供）



除了底妝以及彩妝之外，剪了短髮的金老佛爺覺得，短髮需要特別打理出造型，才會看起來整個人都比較有精神，所以每天早上出門都會使用植物天然成分的蓬鬆保養噴霧，讓後腦勺看起來更加澎潤；每天晚上洗完頭之後，也會特別使用植物精華成分的頭皮保養，塗抹在頭皮上，因為頭皮抗老做好之後，也可以避免臉部因為肌膚的下垂感，重現年輕緊緻的狀態。

【金老佛爺推薦單品】

▲倩碧花漾腮紅組合、理膚寶水全護清爽防曬液UVA、LANAMI瓷肌粉漾DD霜、Lanami豐唇露、3CE髮際線修容盤。（圖／金老佛爺提供）

