850人失業！維密母公司將大動作裁員　計劃省下117億元止血

▲維多利亞的秘密（Victorias Secret） 母公司L Brands將裁員850人，約占公司員工總數的15％ 。（圖／CFP）

記者鮑璿安／外電報導

新冠肺炎重創全球，知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）上個月宣佈英國分部正在申請破產，昨（28日）其母公司L Brands再發聲明，表示將裁員850人，約占公司員工總數的15％，目的是要削減開支，至少節約4億美元（約117億元台幣）以求度過難關。

維多利亞的秘密母公司L Brands將大幅削減開支，計劃從目前營業額較高的Bath＆Body Works部門中分拆出狀況不佳的Victoria Secret業務，從而將年度成本節約4億美元。同時裁員850人，約占公司員工總數的15％，根據集團財報顯示，L Brands聘請9.44萬名員工之中，有6.89萬名是兼職。

▲維密未來極力縮減開支，今年會持續關閉250間門市。（圖／路透）

據了解，原先維密協議私募股權公司Sycamore Partners有意將零售私有化，但在新冠疫情影響下，計劃只能泡湯。對此，品牌只能對庫存進行更嚴格的控制，雖然秋季收據比去年同期下降了50％，L Brands首席執行官安德魯梅斯洛（Andrew Meslow）仍是自信表示：「我們仍然致力於將Bath＆Body Works和Victoria's Secret業務分開，並提高Victoria Secret業務的盈利能力。」未來品牌將縮減開支，計劃今年持續關閉250間門市來降低虧損。其餘品牌包括Levi’s 的利惠公司（Levi Strauss& Co.）因第二財季營收下降 62%，同樣將減少人事成本，預計裁員15%員工、約700人受影響，此前，實體門市已經關閉長達10周，也成為最後一根稻草。

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