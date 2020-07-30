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RMK 2020秋妝打造江戶時代復古風　高顏值「浮世繪」眼盤超搶手

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▲▼RMK秋妝拼PAUL &amp; JOE。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲RMK今年秋妝以江戶時代著名的浮世繪為靈感。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

2020秋冬彩妝發布腳步不停歇，繼PAUL & JOE、SUQQU後，另一日系美妝品牌RMK來了！揮別簡約金屬銀色的現代感包裝，RMK以江戶時代最著名的浮世繪大師喜多川歌麿筆下的美人繪為靈感，打造出復古鮮明的最新秋季限定彩妝，從色彩配色到產品名稱、包裝設計都完美呈現出江戶時代DNA，尤其是有著「美人繪」隔片的四色眼采盤，美到讓人想全部帶回家收藏。

▲▼RMK秋妝超美「浮世繪」眼盤必收。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼RMK秋妝超美「浮世繪」眼盤必收。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲RMK 浮世今時眼采盤，NT$2,100。 （圖／記者張毓容攝，Illustration © 2020 Sofiia Strekanova a.k.a. Soia）

今年秋妝系列裡最受注目莫過於「浮世今時眼采盤」，每款眼采盤都匯集了江戶女子最愛的4種濃郁色彩，搭配包覆油質的細緻粉粒子，能潤澤融於肌膚，綻放微微光澤感，更能自由調整色彩的濃淡深淺，隨性玩色。

浮世今時眼采盤共有3款配色，每一款眼采盤內更附有不同的「美人繪」隔片，與半透明的紅色消光外殼搭配，就形成獨特包裝。

▲▼RMK秋妝拼PAUL &amp; JOE。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼RMK秋妝超美「浮世繪」眼盤必收。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲RMK 浮世眼唇雲管筆，NT$1,450。 （圖／記者張毓容攝）

「浮世眼唇雲管筆」是以江戶女子喜愛的「煙管」造型打造的眼唇雙用造型筆，一頭是可輕柔上色的粉狀眼線筆，另一頭則是質地潤滑的唇筆，除了可勾勒線條，更能大範圍塗抹於眼窩或雙唇上。

▲▼RMK秋妝超美「浮世繪」眼盤必收。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲RMK 持久霧采唇釉，NT$1,350。 （圖／記者張毓容攝）

持久霧采唇釉則是推出3款紅色系限量色，採用全新型態的霧光粉體，能打造鮮明濃郁又兼具霧光質感的發色效果，乳霜般的柔軟質地能均勻服貼於唇上，舒適不乾燥。

▲▼RMK秋妝超美「浮世繪」眼盤必收。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼RMK秋妝超美「浮世繪」眼盤必收。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲RMK 浮世今時胭脂，NT$1,200；江戶茜 透光唇蜜，NT$1,050。 （圖／記者張毓容攝）

推出2款限定色的「浮世今時胭脂」結合了霜狀的緊密服貼和粉狀特有的輕盈感，打造出融於肌膚的艷澤感。而「江戶茜 透光唇蜜」則是有著濃濃古典味的固態紅感唇蜜，濃郁的朱紅色調中添加了橘色和紅色的雙重偏光珠光，可展現輕透光澤感。

▲▼RMK秋妝拼PAUL &amp; JOE。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲PAUL & JOE即將於8月推出全新秋妝系列。（圖／品牌提供）

法式美妝PAUL & JOE今年秋妝則是針對眼唇推出兩大重點單品，更推出3款高顏值限量外殼，超可愛的印花圖案讓人想全部包回家。

▲▼RMK秋妝拼PAUL &amp; JOE。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼RMK秋妝拼PAUL &amp; JOE。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲PAUL & JOE 西洋菊保濕唇膏-柔霧，NT$960；由右至左為#501～#505。（圖／記者張毓容攝）

已有3種不同妝感質地的「西洋菊保濕唇膏」，今年秋妝推出全新柔霧質地，以霧面凝膠為基底的全新配方，輕盈滑順好延展，一抹服貼又顯色，且添加修護美容油和保濕、滋養成份，能撫平唇部乾皮和唇紋，讓霧面唇膏也能不乾不卡紋。

共有全新5款蜜茶色系其中超百搭、不出錯的溫柔裸粉色#502肉桂奶茶和一擦就有復古少女感的珊瑚紅色#503草莓歐蕾，一定要優先鎖定。

▲▼RMK秋妝拼PAUL &amp; JOE。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲PAUL & JOE 巴黎訂製雙色眼彩，NT$1,260。 （圖／記者張毓容攝）

全新「巴黎訂製雙色眼彩」更是彩妝新手必備的眼彩盤！絲滑服貼的粉質，就算直接用手上也能服貼不飛粉，輕鬆打造不積線的持久眼妝，搭配精心挑選的雙重色彩，不論是單色使用或雙色搭配疊擦，都很簡單暈染好上手。

▲▼RMK秋妝拼PAUL &amp; JOE。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲PAUL & JOE 巴黎女孩限量唇膏盒、巴黎女孩限量眼頰彩盒，各NT$310。 （圖／記者張毓容攝）

按慣例，這次也推出了與PAUL & JOE 2020時尚秋裝系列同樣印花設計的3款限量包裝，包含#印花洋裝、#熊熊派對和#巴黎花神，可愛滿點的圖樣設計拿出來補妝超吸睛。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 秋妝, 2020秋妝, RMK, 浮世繪, 美人繪, 江戶時代, 眼采盤
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