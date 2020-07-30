fb ig video ETtoday search mobile

精品員工都這麼正？BURBERRY找來「同事」拍攝早春型錄

>

記者王則絲／台北報導

在眾品牌接踵展示早春、春夏系列之際，BURBERRY 創意總監Riccardo Tisci決定以「街拍型錄」的模式迎來2021早春系列，然而型錄中的模特兒們竟不是專業超模，而是各領域的員工們！Riccardo Tisci特別將這本型錄獻給品牌大家庭，讓員工們穿上最新系列，直接在自家大門口擺拍，無論是路人還是寵物通通一起入鏡，極具生活化的街頭風格非常有趣又新鮮。

▲Burberry早春。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021早春系列以「街拍型錄」呈現。（圖／品牌提供，以下同）

Riccardo Tisci提到：「這一季我想利用我們熟悉、能帶來舒適感的事物來創造，並以新的觀點重新檢視。」所以在BURBERRY 2021早春系列中，可以看見回顧經典的格紋設計和獨角獸標誌，在英國的平凡街景中，混入了品牌近年來不斷嘗試的街頭元素，一舉將過往經典現代化。

▲Burberry早春。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY零售人員Beth演繹黃色格紋套裝。

BURBERRY在此系列為經典格紋新增了多樣色彩，主要以鮮活的金盞黃、檸檬黃、紅色調來作為經典的米色、樺木色系底色中的亮點，並佐以灰、黑色調配。像是長相標誌甜美的零售人員Beth身上所穿的黃色格紋西裝套裝、藝術指導Rachel示範的粉色底千鳥格紋套裝，都顯現了春夏的亮麗氛圍。

▲Burberry早春。（圖／品牌提供）

▲藝術指導Rachel駕馭粉色基調千鳥格套裝。

由於Riccardo Tisci熱愛傳統英式庭園，因此也將花卉融入本季系列設計中，可在男、女裝中發現英倫風玫瑰花圖案的蹤影，還有緞面飛行夾克上的Varsity Graphic嵌花刺繡，以及經典風衣上大大的LOGO字母，都增添了新穎的街頭風格。

▲Burberry早春。（圖／品牌提供）

▲Burberry早春。（圖／品牌提供）

▲Burberry早春。（圖／品牌提供）

男裝部分則同樣體現了格紋的多元搭配，即使是全身格紋單品也能因色調的完美組合而達到協調之感，在多套造型中都可以發現，正裝與休閒潮流單品的混合，打造出十分融洽的視覺效果。型錄中不乏出現寵物、路人、路邊雜物的身影，都是戶外場景不可避免的，處處呼應著本季「熟悉感」的主題。

▲Burberry早春。（圖／品牌提供）

▲Burberry早春。（圖／品牌提供）

說到找來員工擔任模特兒，先前GUCCI迎來「Epilogue終曲」線上大秀，也正是邀請設計師團隊來當自己的模特兒，駕馭自己所設計的服裝，同樣令人感到新鮮感十足，且也不得不讓人驚嘆：「難道精品品牌的員工都長得這麼漂亮嗎？」

▲Burberry早春。（圖／品牌提供）

▲GUCCI「Epilogue終曲」。（圖／品牌提供）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

BURBERRY, 2021, 早春, 員工, 模特兒, 格紋, 經典, Riccardo Tisci, 街拍型錄
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

嘴硬裝沒事！「醋罈子」說翻就翻星座Top 3　第一名容不下純友誼

嘴硬裝沒事！「醋罈子」說翻就翻星座Top 3　第一名容不下純友誼

3.1萬坪新北最大宏匯廣場7/31試營運　亮點搶先看

3.1萬坪新北最大宏匯廣場7/31試營運　亮點搶先看

每天早起10分鐘！7種方法「舒緩焦慮」，讓你一天比一天更好

每天早起10分鐘！7種方法「舒緩焦慮」，讓你一天比一天更好

日韓女生超愛「Beige Tone髮色」　仙女般的米金色調，Apink、Twice都染了 根本「超平價版海洋拉娜」！理膚寶水B5萬用霜　一抹拯救過敏、爛臉 Ella吃「白米飯」快速瘦下3公斤　靠不減醣飲食法維持好體態 宏匯廣場76家美食攻略！米其林泰式首進新北、400坪田倉超市太好買 氣泡水機8780元➔2490元加碼隱藏版優惠！在家就能做「不發胖」網美飲料 3大星座最恨另一半「提起舊愛」！處女寧願分手、冠軍出乎意料 《雖然是精神病》徐睿知拎過的12款包包品牌總整理　半月包萬元不到詢問度最高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面