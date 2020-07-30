精品員工都這麼正？BURBERRY找來「同事」拍攝早春型錄

記者王則絲／台北報導

在眾品牌接踵展示早春、春夏系列之際，BURBERRY 創意總監Riccardo Tisci決定以「街拍型錄」的模式迎來2021早春系列，然而型錄中的模特兒們竟不是專業超模，而是各領域的員工們！Riccardo Tisci特別將這本型錄獻給品牌大家庭，讓員工們穿上最新系列，直接在自家大門口擺拍，無論是路人還是寵物通通一起入鏡，極具生活化的街頭風格非常有趣又新鮮。

▲BURBERRY 2021早春系列以「街拍型錄」呈現。（圖／品牌提供，以下同）



Riccardo Tisci提到：「這一季我想利用我們熟悉、能帶來舒適感的事物來創造，並以新的觀點重新檢視。」所以在BURBERRY 2021早春系列中，可以看見回顧經典的格紋設計和獨角獸標誌，在英國的平凡街景中，混入了品牌近年來不斷嘗試的街頭元素，一舉將過往經典現代化。

▲BURBERRY零售人員Beth演繹黃色格紋套裝。

BURBERRY在此系列為經典格紋新增了多樣色彩，主要以鮮活的金盞黃、檸檬黃、紅色調來作為經典的米色、樺木色系底色中的亮點，並佐以灰、黑色調配。像是長相標誌甜美的零售人員Beth身上所穿的黃色格紋西裝套裝、藝術指導Rachel示範的粉色底千鳥格紋套裝，都顯現了春夏的亮麗氛圍。

▲藝術指導Rachel駕馭粉色基調千鳥格套裝。

由於Riccardo Tisci熱愛傳統英式庭園，因此也將花卉融入本季系列設計中，可在男、女裝中發現英倫風玫瑰花圖案的蹤影，還有緞面飛行夾克上的Varsity Graphic嵌花刺繡，以及經典風衣上大大的LOGO字母，都增添了新穎的街頭風格。

男裝部分則同樣體現了格紋的多元搭配，即使是全身格紋單品也能因色調的完美組合而達到協調之感，在多套造型中都可以發現，正裝與休閒潮流單品的混合，打造出十分融洽的視覺效果。型錄中不乏出現寵物、路人、路邊雜物的身影，都是戶外場景不可避免的，處處呼應著本季「熟悉感」的主題。

說到找來員工擔任模特兒，先前GUCCI迎來「Epilogue終曲」線上大秀，也正是邀請設計師團隊來當自己的模特兒，駕馭自己所設計的服裝，同樣令人感到新鮮感十足，且也不得不讓人驚嘆：「難道精品品牌的員工都長得這麼漂亮嗎？」

▲GUCCI「Epilogue終曲」。（圖／品牌提供）