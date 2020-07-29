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把雲朵戴在指間　喬治傑生3D珠寶沒鑲巨鑽也迷人

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▲▼ Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴喬治傑生Curve系列珠寶，簡潔而優雅。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

無須太多華麗的寶石、美鑽，丹麥皇室精品喬治傑生（Georg Jensen）靠藝術感的金屬線條，也能展現純淨、前衛等不同風格，由品牌設計師蕾姬歐芙嘉（Regitze Overgaard）操刀設計的Curve系列正是最佳詮釋，從雲朵蓬鬆外型發想的3D立體輪廓，讓人過目難忘。

▲▼ Georg Jensen 。（圖／公關照）▲▼ Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲喬治傑生Curve系列18K金鑲鑽戒指（左）122,000元，18K金鑲鑽手鐲 217,000元。
 

大自然是喬治傑生創立以來重要主題，Curve系列雖然是以雲朵發想，但金屬面折射的光影，既像海浪沖向沙灘產生的層層波紋，也像月光映照在海面上的波光粼粼樣貌，全新秋冬新品以18K金材質亮相，當中包括在凹槽處鑲鑽的個性戒指。

▲▼ Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲模特兒展示喬治傑生Mercy系列項鍊39,000元。

▲▼ Georg Jensen 。（圖／公關照）▲▼ Georg Jensen 。（圖／公關照）
▲喬治傑生Mercy系列18K金耳鉤造型耳環（左）22,100元，Mercy純銀戒指（大）8,800元。

喬治傑生秋冬另一主力新品Mercy系列珠寶，是設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）以沙漏為創作靈感之作，外型神似禪宗的圓相符號，藉由珠寶傳達「生命終將找到出口」的概念，選用18K金或純銀打圓形但開了缺口的珠寶，由細到寬的圓弧線條流暢且充滿力量。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Elsa Peretti Diamond Hoop 18K金鑲鑽手環（中）106,000元，18K金鑲鑽項鍊124,000元。

1974年加入Tiffany & Co.的設計師Elsa Peretti，也擅長運用金屬線條展現風格看似前衛但其實充滿女人味的珠寶，大膽之作是今年慶問世50周年的Bone Cuff手環，而看似簡單的圓弧線條並在尾端點綴鑽石的Diamond Hoop珠寶，則是細膩與優雅的代表作。

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關鍵字：

Georg Jensen, 喬治傑生, Tiffany, Tiffany & Co.
fashion.net

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