風・Luxury／揪老爸挑戰最夯的綠面錶　5大風格新款寵他

▲綠色錶款是今年的大熱門，伯爵推出限量888只的Polo系列孔雀綠錶盤精鋼腕錶。（圖／伯爵提供）

記者陳雅韻／台北報導

父親節即將來臨，不妨趁此周末，依父親工作性質、日常所需或穿搭風格，挑一只適合的好錶，因為腕錶不僅功能實用，亦是造型的重要配件，且當中蘊含子女的心意，無價。

▲伯爵Polo系列孔雀綠錶盤精鋼自動上鍊腕錶，384,000元。（圖／伯爵提供）



時髦老爸

綠色面盤是今年錶界最夯的流行色，但不是人人都有勇氣挑戰，就等時髦老爸戴上秀一手時尚。伯爵（PIAGET）今年推出限量888只的Polo系列孔雀綠錶盤精鋼自動腕錶，因橫紋裝飾的綠色面盤風格優雅，且搭配亞洲男性喜愛的鍊帶，是綠色錶中的人氣款。

▲蕭邦限量500只的Mille Miglia GTS Azzurro Power Control腕錶，343,000元（圖／蕭邦提供）

車迷老爸

如果爸爸的嗜好是看賽車，對於蕭邦（Chopard）年年贊助的「世上最美麗的賽事」古董車賽Mille Miglia應該不陌生，今年品牌照例推出紀念款Mille Miglia GTS Azzurro Power Control腕錶，採用古董車常見的鋼藍色「Azzurro」面盤，搭配Mille Miglia紅色指針與「1000 Miglia」方向箭頭造型的日期窗，最對味當然是將車手喜愛的經典穿孔皮革變成錶帶，與鄧祿普輪胎花紋圖案的橡膠內襯相結合。

▲萬寶龍明星傳承系列世界時區腕錶，224,800元。（圖／萬寶龍提供）

商務老爸

商務老爸對於萬寶龍（Montblanc）的商品肯定不陌生，從書寫工具、包款配件到腕錶，都可見品牌對商務人士的貼心設計。2020年受新冠肺炎疫情影響，減少老爸跨國出差的機會，但備妥一只易於辨識不同時區時間、且容易調整的明星傳承系列世界時區腕錶，仍是必需的。

▲雷達表True Square真我系列方形電漿高科技陶瓷鏤空自動腕錶，71,100元。（圖／雷達表提供）



科技老爸

著迷於機械與科技的爸爸，對鏤空錶肯定感興趣，以高科技陶瓷錶款著稱的雷達表（Rado），為方形輪廓的True Square真我系列方形高科技陶瓷系列腕錶，加入「開芯」設計，顯露部分機芯結構，而面盤上的幾何鏤空設計以放射狀延伸至白色分鐘圈，展現方中帶圓的視覺效果。

▲浪琴表Master巨擘系列藍色面盤計時碼錶，93,700元。（圖／浪琴表提供）

優雅老爸

喜愛計時碼錶功能、但又礙於工作場合需要斯文錶款的老爸，在浪琴表（Longines）一定能尋得理想款式，全新Master巨擘系列藍色面盤計時碼錶正符合需求，午夜藍面盤以太陽紋裝飾，搭配同色系的錶帶，是相同功能錶款中難得的紳士錶款。