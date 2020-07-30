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長痘期間5大護膚要點　皮膚科醫師：90%的人都做錯！

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▲▼長痘期間5大護膚要點。（圖／翻攝IG）

▲錯誤的保養觀念小心讓痘痘情況越來越糟。(圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、@innisfreeofficial)

記者張毓容／台北報導

受到環境、氣候影響，台灣有許多人都有痘痘、粉刺困擾，但長痘時到底該怎麼保養才好？知名皮膚科醫師廖苑利就指出，90%的痘痘肌都不懂護膚，常因錯誤觀念使得肌膚狀況越來越糟糕，她也特別分享了幾個看診時最常被問的痘痘問題和長痘期間的正確護膚要點，快來看看你是不是也做錯了。

▲▼長痘期間5大護膚要點。（圖／翻攝IG）

▲痘痘肌也需要防曬，只要留意避開含有致痘成分的防曬品即可。(圖／翻攝IG@ahc.official)

Q：防曬好悶痘？痘痘肌要防曬？

廖醫師提醒，痘痘肌受到紫外線的刺激，大多數人的冒痘情況會更嚴重，所以痘痘肌也一定要防曬。有些人覺得防曬會悶出痘，但其實悶跟長痘沒什麼關係，重點是在使用的防曬裡是否有含致痘成分，有致痘成分的就可能會使痘痘越來越多。

Q：痘痘都長在下巴附近，是胃不好嗎？

痘痘長的部位並無法絕對代表身體哪個地方出問題，因為臉上的皮脂腺分佈不是平均的，長痘痘的因素又很多，尤其像是紫外線、灰塵等外在的刺激也會引起冒痘。

目前有較明顯關聯的是痘痘長在下半臉，特別是會長在下巴、唇周等處的女生，與內分泌、荷爾蒙有關。像是常見的女性成人痘、生理痘或熬夜、壓力引起的痘痘都容易長在這個部位，但也不是只長在下巴這裡。

▲▼長痘期間5大護膚要點。（圖／翻攝IG）

▲長痘時保養過多或完全不做都不好，可適當為肌膚做好保濕。(圖／翻攝IG@aoihamada)

Q：長痘時就什麼都不敢擦？

廖醫師表示，在她的看診經驗裡，許多易冒痘痘的人保養觀念都比較極端，不是怕痘痘更嚴重而不敢做任何保養，不然就是為了抑制痘痘而擦了一大堆東西，保養上過與不及對控制痘痘情況都沒有幫助。

擦痘痘藥或吃治療痘痘藥的期間，有時會讓皮膚出油量減少，變得比較乾燥，建議要選用不含致痘成分的清爽保濕乳液擦在局部，幫肌膚保濕舒緩，讓肌膚不容易刺激發紅。

Q：長痘期間不能化妝？

長痘期間可依個人喜好化妝是沒問題的，只是使用的化妝品要留意挑選比較不具致痘性或致粉刺的款式，也不要為了遮掩痘痘化很濃的妝，建議整體妝感可以輕薄一些，在局部加強遮瑕就好。

▲▼長痘期間5大護膚要點。（圖／翻攝IG）

▲長痘期間可以適當敷面膜，但有傷口的話就要避免。(圖／翻攝IG@ahc.official)

Q：長痘痘時不能敷面膜？

有傷口時不要敷，沒有傷口的話可以適當敷臉，但也不要過度。面膜不能去痘，大多是幫助保濕。

另外，有吸附、清潔效果的泥狀面膜，或含有少許酸類、去角質成分、酵素成分等的面膜，建議1～2週使用一次就好，過於頻繁的話，會使肌膚角質層受到破壞，反而會容易受到刺激而敏感發紅，甚至脫皮。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 冒痘, 痤瘡, 青春痘, 皮膚科醫師, 醫生, 長痘期, 廖苑利
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