fb ig video ETtoday search mobile

韓藝瑟公開私房「5天減重菜單」實錄　一直偷吃零食、點心還能瘦！

>

記者王則絲／台北報導

韓女星韓藝瑟雖然已經38歲卻還是維持著最佳狀態的臉蛋與身材，身為女明星本就不會太放縱，但是在面臨重要拍攝之前還是會需要密集的飲食控管＋運動，讓狀態好還要再更好。近期韓藝瑟便在個人YouTube頻道「한예슬 is」上分享了5天的減肥菜單實錄，短短時間內就有明顯的變化，以下一起來看看。

▲韓藝瑟減重菜單。（圖／翻攝自IG）

▲韓藝瑟分享5天減重菜單。（圖／翻攝自IG@han_ye_seul_）

DAY1：

韓藝瑟於一開始量了體重顯示為49.7公斤後（身高為166公分），便開始為期5天的減重計畫。第一天的早晨由一杯咖啡開啟，接著進行一小時的有氧運動，午餐以優落乳搭配奇亞籽、燕麥，簡單補充熱量與滿滿的營養，下午接續著做重量訓練，晚餐則是吃雞胸肉沙拉，並吃了一小碗堅果當作零嘴。

▲韓藝瑟減重菜單。（圖／翻攝自IG）

▲韓藝瑟習慣用一杯咖啡開啟每日的早晨。（圖／翻攝自YT@한예슬 is，以下同）

DAY2：

第二天早上體重已稍微下降至49.0公斤，咖啡之後同樣來上一杯優格，接著開始運動，但是這天晚上不但吃了一頓大魚大肉的晚餐，睡前還吃了兩顆馬卡龍，第二天便用上了「Cheating Day」，令人覺得十分可愛。

DAY3：

第三天早上體重幾乎不變，為48.9公斤，早餐以美式咖啡搭配司康，因為這天非常忙碌所以來不及製作午餐，直接在外面買了簡單的三明治解決，一路吃到晚餐，晚上則再吃了兩塊水煮雞胸肉補充蛋白質。

▲韓藝瑟減重菜單。（圖／翻攝自IG）

▲簡單的燕麥粥＋優格，可以隨喜好加入配料，熱量低、健康又好吃。

DAY4

第四天早晨體重為48.7，經過四天已經成功減重一公斤，以本來就很纖細的女明星體態來說，算是很有成果了。早上喝了咖啡之後，簡單吃了半碗燕麥粥＋優格為主食，並加了香蕉、藍莓增添風味，午餐則自己製作了雞胸肉沙拉，食材包括蔬菜、小番茄、酪梨、橄欖、洋蔥和玉米，其實非常豐盛！本日更開心吃了一頓下午茶，接著開始運動，晚餐菜單與午餐相同。

DAY5：

終於來到第五天體重來到48.3公斤，早餐如常選擇半碗燕麥粥＋優格，加了香蕉、花生醬提味，中午以素食為主，份量不算少，晚上則放棄了晚餐，改為用一杯調酒來慰勞一週下來的辛勞。

▲韓藝瑟減重菜單。（圖／翻攝自IG）

▲雞胸肉沙拉補充蛋白質，還可以一次吃到多種蔬菜。

5天下來總共瘦了1.4公斤，從韓藝瑟的減重5天菜單中可以發現，她其實是三餐正常吃的，也不乏偷吃零食和甜點，但是每天一杯咖啡幫助燃燒熱量、提神醒腦不可少，五天內至少運動三天，且其他天則是在忙碌的行程中度過，韓藝瑟的飲食菜單全部都是在家可以輕鬆搞定的，女孩們想試著複製也很容易。最後韓藝瑟也提到，週末她將選擇吃所有她想吃的，經過一週飲食控管，適時的放鬆也是可以的喔。

▲韓藝瑟減重菜單。（圖／翻攝自IG）

▲韓藝瑟減重菜單。（圖／翻攝自IG）

▲5天下來瘦了1.4公斤，用健康、又不虐待自己的方式，算是非常有成效！（圖／翻攝自IG@han_ye_seul_）


 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

韓藝瑟, 減重, 菜單, 運動, 減肥, 瘦身, YouTube
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

「8款中衛口罩」康是美網店今早11點開賣　謝金燕蕾絲款限定門市販售

「8款中衛口罩」康是美網店今早11點開賣　謝金燕蕾絲款限定門市販售

「千年一遇」美女棋士跨足時尚！夏姿透視蕾絲裝超仙　網：心動了

「千年一遇」美女棋士跨足時尚！夏姿透視蕾絲裝超仙　網：心動了

藤原浩設計的「最潮星巴克」開幕了！黑魂隨行杯、聯名T只有這裡買得到 愛情不是偶像劇！世界上永遠找不到對的人，直到你自己成為那個對的人 單車褲始祖就是黛妃！那些「為了兒子」打破皇室規則的穿搭　數十年後成為時尚寶典 DIOR粉漾潤唇膏「嬰兒粉＋珊瑚橘」才1750元！超殺價必須囤 9個「社交恐懼症」表現你中了幾個？5招改善方法幫你擺脫焦慮感 12生肖「五行招財貴人」大公開　互相搭檔、擺對物品金錢運旺到爆 NikeＸStüssy全新聯名登場！「朴敘俊鞋」紅白配色更燒　這次一定要搶到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面