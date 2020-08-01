韓藝瑟公開私房「5天減重菜單」實錄　一直偷吃零食、點心還能瘦！

記者王則絲／台北報導

韓女星韓藝瑟雖然已經38歲卻還是維持著最佳狀態的臉蛋與身材，身為女明星本就不會太放縱，但是在面臨重要拍攝之前還是會需要密集的飲食控管＋運動，讓狀態好還要再更好。近期韓藝瑟便在個人YouTube頻道「한예슬 is」上分享了5天的減肥菜單實錄，短短時間內就有明顯的變化，以下一起來看看。

▲韓藝瑟分享5天減重菜單。（圖／翻攝自IG@han_ye_seul_）



DAY1：

韓藝瑟於一開始量了體重顯示為49.7公斤後（身高為166公分），便開始為期5天的減重計畫。第一天的早晨由一杯咖啡開啟，接著進行一小時的有氧運動，午餐以優落乳搭配奇亞籽、燕麥，簡單補充熱量與滿滿的營養，下午接續著做重量訓練，晚餐則是吃雞胸肉沙拉，並吃了一小碗堅果當作零嘴。

▲韓藝瑟習慣用一杯咖啡開啟每日的早晨。（圖／翻攝自YT@한예슬 is，以下同）



DAY2：

第二天早上體重已稍微下降至49.0公斤，咖啡之後同樣來上一杯優格，接著開始運動，但是這天晚上不但吃了一頓大魚大肉的晚餐，睡前還吃了兩顆馬卡龍，第二天便用上了「Cheating Day」，令人覺得十分可愛。

DAY3：

第三天早上體重幾乎不變，為48.9公斤，早餐以美式咖啡搭配司康，因為這天非常忙碌所以來不及製作午餐，直接在外面買了簡單的三明治解決，一路吃到晚餐，晚上則再吃了兩塊水煮雞胸肉補充蛋白質。

▲簡單的燕麥粥＋優格，可以隨喜好加入配料，熱量低、健康又好吃。



DAY4：

第四天早晨體重為48.7，經過四天已經成功減重一公斤，以本來就很纖細的女明星體態來說，算是很有成果了。早上喝了咖啡之後，簡單吃了半碗燕麥粥＋優格為主食，並加了香蕉、藍莓增添風味，午餐則自己製作了雞胸肉沙拉，食材包括蔬菜、小番茄、酪梨、橄欖、洋蔥和玉米，其實非常豐盛！本日更開心吃了一頓下午茶，接著開始運動，晚餐菜單與午餐相同。

DAY5：

終於來到第五天體重來到48.3公斤，早餐如常選擇半碗燕麥粥＋優格，加了香蕉、花生醬提味，中午以素食為主，份量不算少，晚上則放棄了晚餐，改為用一杯調酒來慰勞一週下來的辛勞。

▲雞胸肉沙拉補充蛋白質，還可以一次吃到多種蔬菜。



5天下來總共瘦了1.4公斤，從韓藝瑟的減重5天菜單中可以發現，她其實是三餐正常吃的，也不乏偷吃零食和甜點，但是每天一杯咖啡幫助燃燒熱量、提神醒腦不可少，五天內至少運動三天，且其他天則是在忙碌的行程中度過，韓藝瑟的飲食菜單全部都是在家可以輕鬆搞定的，女孩們想試著複製也很容易。最後韓藝瑟也提到，週末她將選擇吃所有她想吃的，經過一週飲食控管，適時的放鬆也是可以的喔。

▲5天下來瘦了1.4公斤，用健康、又不虐待自己的方式，算是非常有成效！（圖／翻攝自IG@han_ye_seul_）





