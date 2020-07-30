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粉絲必收！殿堂級眉彩膏推「哆啦A夢聯名款」，同步日本上市

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▲▼殿堂級眉彩膏推「哆啦A夢聯名款」 。（圖/品牌提供）

▲哆啦A夢聯名限定讓人眼睛一亮。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

沒有完美眉型，只有順應臉型的專屬眉型，KISSME花漾美姬旗下眉彩連續三年獲得日本@cosme眉彩類最佳化妝品大賞，為了歡慶哆啦A夢50週年，KISSME 特別推出「眉彩膏R」DORAEMON聯名限定包裝，粉絲們快把握。

▲▼殿堂級眉彩膏推「哆啦A夢聯名款」 。（圖/品牌提供）

▲KISSME 眉彩膏（哆啦A夢聯名款），320元。

哆啦A夢聯名款眉彩膏，一口氣推出4款眉色，順應流行髮色，讓選色零失誤，瓶身限定的可愛圖案，讓人超勸敗。轉開為精巧型螺旋刷頭設計，輕刷毛流即能不沾肌膚完整著色；添加維他命B5成分，使眉毛光澤且強韌有彈性，以棕色系為基礎調配黃、紅、亞麻等8款色調，實用度非常高。

彩妝師分享，想要擁有立體小臉，打造立體蓬鬆的毛流感是關鍵，不同以往的逆梳後梳齊，改以全眉前後來回刷梳，營造毛流微微雜亂的野生感。最後加強眉頭毛流，能使五官變得更立體。

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▲▼殿堂級眉彩膏推「哆啦A夢聯名款」 。（圖/品牌提供）

▲Za 3D立體持色眉彩盤，全2色，330元。

講究快速上妝的懶人效率首選，漸層3色設計可畫出妝感柔和的漸層自然眉還可作為鼻影、修容、打亮使用，上妝補妝一盤搞定超方便。搭配內附訂製眉刷，滑順上色不結塊，打造立體眉眼。

▲▼殿堂級眉彩膏推「哆啦A夢聯名款」 。（圖/品牌提供）

▲CLIO不斷電防水持色六角眉筆，450元。

2.5mm的特殊六角型極細筆頭，可以描繪精緻立體眉流，絕佳油蠟比例，顯色不結塊，極佳的防水效果，長效持久。四款新色選擇多變，可依照髮色搭配，而其中#05灰棕色，更是一般髮色的百搭選擇。

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關鍵字：

眉彩, 聯名, 哆啦A夢, 限定, 日本, KISSME
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