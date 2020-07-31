「夜間減肥法」快學起來！睡飽加上高蛋白質飲食，一週狠甩4kg

▲睡飽不挨餓也能輕鬆瘦。（圖／翻攝自IG/aoi186、didi.mini）

編輯 / Lily

減重就像不可能的任務，運動搭配節食讓人心好累，有沒有一種方法躺著就能瘦？美國營養師提出超簡單「夜間減肥法」，只要控制飲食和擁有充足睡眠，不需要挨餓就能一週減去4kg，成效讓人超驚喜。

這款夜間減肥法是由美國營養師Caroline Apovian提出，曾於美國太空總署擔任營養顧問，更出版過「夜間減肥法」一書。她分享跟著做，就能讓人於首晚減去兩磅、一週間減去九磅（相當於4kg），不只能快速讓體重達標，更可以促進新陳代謝，更沒有挨餓的困擾。

▲睡眠不足容易引起肥胖。（圖／Unsplash，以下同）

夜間減肥法包括三大重點，第一是每天必須睡滿八小時，一週的第一天只喝蔬果汁，其餘六天搭配高蛋白飲食，以一週為單位，就能在睡眠時刻瘦成理想體重。許多研究皆指出，睡眠和肥胖有相當大的關連，身體在睡眠時分泌的激素夠幫助分解脂肪，反之若睡不飽，將導致更多脂肪積聚。

▲擔心吃不飽，可搭配一點希臘優格。

第一天只喝蔬果汁是為了調整體質，降低身體的胰島素。Caroline Apovian建議蔬果汁可以加入兩款水果搭配三款蔬菜，幫助攝取更多的營養。如果擔心會挨餓，也能加入低脂牛奶增加飽腹感，或加入希臘優格增加蛋白質攝取。

▲鮭魚營養價值高。

其餘的六天則以高蛋白質飲食為基礎，幫助體內脂肪代謝。坊間的減重法大多是減少肉類攝取，增加蔬菜份量，這樣雖然能減重，但會使體內新陳代謝變慢，甚至容易產生飢餓感，一旦停止減重，體重反彈機率大增。夜間減肥法強調攝取高蛋白質，像是雞胸肉、魚肉等低脂肪肉類都是好選擇。

▲玉米含高碳水化合物。

不用捱餓又不需劇烈運動的「夜間減肥法」確是值得一試，為了健康，當務之急就是先養成早睡習慣。這份菜單雖然是美國營養師提供，但也有醫師提出異議，身體長期攝取高蛋白質，容易使體內鈣質流失，更可能加重肝臟、腎臟等負擔，使人產生疲憊感。若真要嘗試，蔬菜建議選擇含有高碳水化合物的蔬菜，攝取營養才能更均衡。

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