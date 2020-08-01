女生必學！「6個戀愛技巧」增添吸引力，讓他繞著你轉

▲談戀愛就是一場角力賽，想辦法讓對方繞著你轉。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

女生總希望再瘦一些，對於愛情總期待另一半能多愛自己一點，但努力減重能達到效果，愛情卻不是那麼簡單，有時候放太多感情，反而給對方造成負擔，愛情其實要一點小心機，以下6個技巧能增加個人魅力，需要請筆記。

不要總是主動聯繫

這雖然是老生常談，但過於頻繁主動找他，會讓他產生一種不用把你放在心上，養成他被動的壞習慣。真的好的關係是各自獨立精彩，在一起時又能讓對方感受不可取代性。

愛人要有限度

再喜歡一個人都要衡量自己的狀況，愛不一定是一味的付出，女孩們千萬不要不能做的、能做的都做，什麼都攬上身，對方不見得會感動，反而變成壓力，取得讓兩人舒服的平衡點，真的愛不需要透支，這樣的感動並不是真愛。

適當保持神秘感

許多女生一逮到機會就一股腦兒和對方分享日常瑣事，不論大小事情都滔滔不絕，要知道不是每個人都願意聆聽這些，不一定什麼都要和對方說明白，有時候保持一點點距離，反而會讓他更想探究你。

重要時刻突然結束聊天

想抓住對方的心，一開始可以讓他想吃卻吃不到，像是聊得更開心就結束聊天，讓他心中覺得好期待下次和你的聊天，這種適當的小心機絕對必要。

適當的拒絕

就算是再喜歡，也不要輕易的把熱情一次交出，太快露出底牌，不一定要全力配合他，某些該堅持的可以堅持，適當的拒絕，讓他繞著你轉，才願意把時間都留給你。

永遠不要放棄工作

工作能夠證明自己的價值，不和社會脫節，千萬別有了另一半就把重心都放在他身上，生活若只充斥愛情，未來會喪失選擇的能力，千萬要謹記，愛情只是一部分，千萬別把它看成全部。