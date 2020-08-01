NikeＸStüssy全新聯名登場！「朴敘俊鞋」紅白配色更燒　這次一定要搶到

▲ 繼上半年大勢鞋Nike Air Zoom Spiridon Cage 2「朴敘俊鞋」，Nike 與 Stüssy 最新聯名正式曝光。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

運動品牌與潮流越走越近已成趨勢，上半年最燒鞋款就屬「朴敘俊鞋」 Nike 與 Stüssy 的Nike Air Zoom Spiridon Cage 2，熱潮未退，雙方緊接著迎來新一波聯名，以加州海岸為靈感的鞋款和服飾系列宣告大勢回歸。同時adidas Originals再次與菲董Pharrell Williams 聯手打造BOOST拖鞋，簡潔亮眼的夏日色系絕對搶攻荷包！

▲Nike 和 Stüssy 的最新合作系列以加州海岸為靈感，帶來鞋款、漁夫帽以及服飾 。（圖／品牌提供）

Nike 和 Stüssy 的最新合作系列以加州海岸為靈感，注入鞋款和服飾中，Stüssy 品牌總監 Fraser Avey 表示： 「這個系列的目標是為了呈現永不過時的美式運動服裝。」包含全新的 Nike x Stüssy Air Zoom Kukini 和 Nike x Stüssy Benassi 拖鞋、Stüssy 經典漁夫帽、沙灘褲和沙灘短褲，並以經典 Windrunner 外套為沙灘系列畫下完美句點。

▲被視為「朴敘俊鞋」延續之作的 Air Zoom Kukini換上白紅撞色，NT$4,480。（圖／品牌提供）

Nike Air Zoom Spiridon Cage 2先前被朴敘俊上腳後一鞋難求，全新的 Air Zoom Kukini帶著高人氣回歸，相似的外型下，運用白紅撞色打造亮眼視覺效果，延續經典Kukini魚骨元素，在網面鞋身上包覆鏤空造型，鞋舌位置印有Stüssy標誌增添聯名價值，Benassi 拖鞋則以簡潔流線造型呈現，搭配服飾與帽款，都是夏季大勢單品。

▲adidas Originals再次與菲董Pharrell Williams 聯手打造BOOST拖鞋，NT$ 3,690 。（圖／品牌提供）

同一時間，adidas Originals再次與菲董Pharrell Williams 聯手打造BOOST拖鞋，以舒適即為奢華的理念為設計主軸，運用經典adilette鞋型為設計藍圖，加上adidas招牌BOOST科技中底，拖鞋式鞋型加上柔軟且可調整式鞋帶，完美貼合腳型提供包覆性。此系列於8月1日正式開賣，共推出三種顏色， 亮粉、鮮橘與純黑色，搭配菲董經典的浮雕式腳底穴道圖案，更為整雙鞋增添許多玩味。

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