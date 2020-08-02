GD雛菊結合「小白鞋」超犯規！掀起熱潮前先買一樣潮的經典同款

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@solebyjc、nike.com/tw、adidas.com.tw、converse.com.tw、sneakernews.com

G-dragon（GD）的個人品牌PEACEMINUSONE與Nike合作推出的小雛菊球鞋人氣火爆，繼去年的黑色款之後，謠傳今年將推出銀色版，而近日又有新消息透露，會有一款「白色雛菊鞋」登場！換成經典的白色非常百搭，再加上原先就有的刮刮樂塗鴉設計，讓它別具特色，上市絕對會再度掀起熱潮。

搶先釋出的照片可以看到PEACEMINUSONE x Nike Air Force 1「Para-Noise」與舊版的顏色相反，鞋面換成白色，鞋舌上的小雛菊標誌、Swoosh、鞋帶全改成黑色，鞋底也刷上黑漆裝飾，鞋面下同樣維持刮刮樂設計，表面脫落就能看到鮮豔搶眼的塗鴉。這一款預計售價美金200元（約台幣5,851元），9月會上市。

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GD的「白色雛菊鞋」一定爆難搶，距離正式發售也還要一段時間，可以先考慮看看其他款經典白鞋，雖然顏色單一，一樣能穿出帥氣潮流感。

1.Nike

GD雛菊鞋的基底就是Nike的 Air Force 1鞋款，經典的版型設計，讓很多人都收了好幾雙，比起鮮豔、特殊配色，回歸最原始的全白設計才更百搭。

▲Nike Air Force 1 '07售價台幣3,400元。

Nike與Stussy聯名的Air Zoom Spiridon Cage 2 搶翻天，買不到聯名款沒關係，原版Air Zoom Spiridon Cage 2的全白「Triple White」款一樣好看，機能網眼和皮革都使用清爽的白，視覺瞬間消暑。

▲Nike Air Zoom Spiridon Cage 2售價台幣4,500元。

2.Adidas

Adidas Superstar經典鞋也是不敗的款式之一，推出多年依然流行，雖便搭都不會出錯，其中全白配色款使用平滑皮革製成，鋸齒三條線也是同色系，看起來簡約有質感。

▲Adidas Superstar經典鞋售價台幣2,472元。

3.Converse

Converse帆布鞋也有很多白色款式，都是配起來零失誤的單品，而其中與洛杉磯街頭品牌ROKIT合作推出的Pro Leather聯名鞋，在基本的白鞋上加了ROKIT品牌的橘色小圓點標誌點綴，在純色中增加一點小變化，更有潮流感。

▲Converse x Rokit Pro Leather售價台幣3,580元。

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