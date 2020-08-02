離不開渣男因為有「童年創傷」？　建議3招終結虐愛

▲總是選擇渣男，或許跟童年際遇有關。（圖／翻攝自PAKUTASO、unsplash）

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雖然每個人對於渣男的定義會有些不同，但老愛上對自己刻薄的男生，女方應該有所覺悟，花上大把青春時光，在一些不懂珍惜你的人身上，若妳因此而有點醒悟，或許能試試心理師建議的3個方法，然而不要太責怪自己，因為有可能「總選到渣男」的潛意識行為，是來自童年的際遇。

有種心理學說表示，總是愛上渣男的女性，可能擁有強迫性迷戀的症狀，而這種思考方式的源頭可能來自自己的父親，或許因為父親表現冷漠、不在乎家庭等情況，讓自己對父親懷疑不斷，「爸爸真的愛我嗎？自己是否值得被愛？」長大之後，便會去尋求同類男人的認同。

對此，如果愛上渣男讓妳的生活變得一團糟，甚至已經走向臨界點，其實只要理解3種想法，就能幫助妳從亂七八糟的現況「自救」出來。

自己才是最重要

如果妳在戀愛關係中，總是退一步的一方，只為了不想製造爭執或是取悅伴侶，大可以停止這麼做，因為再繼續退讓，也不會讓對方更高興，建議自身的價值感第一步，就是告訴自己「我才是最重要」，大方說出妳想怎麼做，然後這樣進行。

人生不用做到滿分

絕對不是在人生中拿到100分評價的人，才有資格被愛，更何況沒人拿的到。無論如何，人總有缺點跟優點，我們的優點就足以讓其他人欣賞或疼惜，不要總看到自己不夠好的一面，總想著另一半比我優秀，妳永遠可以選擇過更好的人生。

能收服渣男，跟值得被愛無關

收服渣男或許是妳的目標，但它絕對不是一種救贖，因為是否真正收服也未嘗可知，把自己陷入一段糟糕的狀態，只是為了想證明「自己值得被愛」是很傻的，人生跟電影情節不一樣，好好的意識與面對這點，追求幸福才會有一線曙光。