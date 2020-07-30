台灣搶先全球首賣！Kiehl’s金盞花凝凍推升級版　全新「奶霜」質地更溫和

▲Kiehl's金盞花系列凍膜全新升級上市，台灣更搶先全球首賣。（圖／品牌提供、影／實習記者蕭亭瑀攝）



記者張毓容／台北報導

大家都愛的Kiehl’s金盞花家族又有新成員了！堪稱Kiehl’s人氣最高的金盞花系列中，原有一款凍膜狀的保濕面膜，今年特別添加新成分推出全新升級版「金盞花精萃修護水凝凍膜」，猶如金盞花奶霜般的獨特「水凝凍膜質地」結合了凍膜的清爽和晚安水凝膜的保濕力，不僅保濕修護力提升，使用起來也更溫和，絕對會是Kiehl’s下一個賣翻的人氣商品，而且台灣更將於8月搶先全球首賣上市，還有買2送5上市活動，金盞花鐵粉們可別錯過了。

▲Kiehl’s 金盞花精萃修護水凝凍膜，100ml，NT$1,600。 （圖／品牌提供）

將於8月搶先全球上市的「金盞花精萃修護水凝凍膜」，不僅換了新名稱，成分也更升級，原先就有「金盞花精萃」濃度更高，「翠葉蘆薈精華」也提高2倍，能加速肌膚修護，密集鎮定舒緩，立即為肌膚保濕補水，更添加全新10大草本萃取成分，能有效鎖住肌膚水分，改善粗糙黯沉狀況。

▲金盞花精萃修護水凝凍膜是全新獨創「水凝凍膜」質地，結合凍膜和晚安水凝膜的優點，更清爽也更保濕。（圖／記者張毓容攝）



除了成分升級，金盞花系列原有的「金盞花蘆薈精華保濕凍膜」是透明狀凍膜質地，而新版「金盞花精萃修護水凝凍膜」則是Kiehl’s全新獨創的「水凝凍膜質地」，結合凍膜和晚安水凝膜各自的優點，像凍膜般清爽不黏膩，又有晚安水凝膜的長效保養作用。保濕修護力更提升，使用起來也更溫和，敷5分鐘就能快速舒緩修護更長效保濕。

全新金盞花精華修護水凝凍膜更有4種多元用法，除了可一週使用1～3次，當作「週間修復」面膜使用，加強保濕修護；還能在上妝前先敷5分鐘於乾燥處，立即保濕補水，「妝前保濕」讓後續妝容更服貼自然；也能在日曬後敷在泛紅處「曬後舒緩」，幫助修護補水並舒緩乾燥泛紅；當肌膚出現泛紅或不適等症狀，可「鎮定修護」舒緩肌膚，降低不適。

▲Kiehl's更推出「買2送5」的好禮回饋活動。 （圖／記者張毓容攝）



為歡慶夏季金盞花月和水凝凍膜新上市，Kiehl’s特別推出買2送5的回饋活動。凡購買全新「金盞花精華修護水凝凍膜100ml」＋「金盞花植物精華化妝水250ml」，即可免費獲得「金盞花植物精華潔面泡泡凝露30ml」、「金盞花植物精華化妝水40ml」、「金盞花亮采水凝霜7ml」和「Kiehl’s巧拼濕敷體驗包」、「Kiehl’s雙頭面膜刷」等5樣好禮。

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▲碧兒泉 水光草保濕凝凍，50ml，NT$1,750。



高居碧兒泉保濕產品銷售第一的「水光草保濕凝凍」，今年7月推出成分升級更新版，其明星成分「保濕水光草精華」萃取自擁有豐沛保濕力的水光草，有效保濕不，更能促進肌膚傳水，且富含維生素A、Ｃ，能讓肌膚透亮發光，修護效果更提升。除了可薄擦清爽保濕，也可厚敷改善乾燥脫皮，還能當作晚安面膜使用，使用法很多元。

▲東森自然美 肌因極光白修護凝凍，50ml，NT$2,280。



「肌因極光白修護凝凍」內含桑白皮、小黃瓜、α熊果素、玻尿酸等多種天然植物及高效活性修護精華，可迅速補充水分與養分，使肌膚油水平衡，加強保濕，可薄敷，也可當作晚安面膜使用，幫助鎖住保養成分，同時達到修護效果，連敏感肌膚都能使用。



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