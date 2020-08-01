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Ean部落閣／兩天一夜小旅遊來北投泡湯！吃早餐還能享受270度無敵山景　

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有山 有泉，有綠樹 有珍饈

幸運的話，夜裡還有星光

天光 雲影，離塵 不離城，說的就是這般

若可以，建議連泊，若時間不夠，一晚就能好放鬆

▲飯店中庭的水舞台，順光的清晨如明鏡倒映

離開下榻一夜的北投麗禧溫泉酒店，我在臉書寫了上述的有感而發。沒想到，就在台北市的半山腰，有這樣一處方錐之地，讓人毋需遠行，就能用很舒服的姿勢與溫度，沈浸大自然，盡享遠近皆綠的風景。我入住最高的 6F 雅緻豪華客房，坐在陽台躺椅，滿眼盡是丹鳳群山的夏日翠綠。僅規劃六十多間客房的酒店，屹立北投的制高點，往前，可俯瞰被遠方觀音山看顧下的北投萬家燈火；向後，發現是低踞大屯山系的山腳，與其說是擁抱山巒，不如說整家飯店是被蒼翠蓊鬱給環抱，除有青山相伴，酒店老闆還特別從家鄉彰化移植一株百歲桂花樹，就種在建築設計大師李祖原神來一筆規劃的中庭水舞台旁，暗香相迎整日徘徊水面的天光雲影，很雅致。

▲客房陽台一攬丹鳳群山的蒼翠

▲15 坪大的豪華雅緻客房，溫馨典雅

▲從房間陽台拍攝的夜景，觀音山為背景的北投燈火

全台北房價最高酒店以頂級台式服務為後盾

從選種桂花樹這點，就知道北投麗禧走的並非日式風格，傾力打造的，是間台式頂級溫泉酒店，絕佳地利與充滿人情味的貼心服務，無怪乎即使加賀屋與 32 行館環伺，北投麗禧仍能坐穩台北平均房價最高的飯店（註：參考觀光局公布的數據）。有機會跟飯店公關聊上幾句，表示服務是他們引以為傲的強項，確實、入住的那兩天有深刻感受到。辦理入住手續後，我很明確知道，飯店上上下下都知道我是誰，不過房間數不算多、就頂級酒店而言確實不難做到。不過驚喜，接二連三。一進客房，我就被桌上迎賓甜點與寫滿整張的歡迎卡片給深深感動。那早，還發生一件事讓我印象深刻。

▲露天風呂的設計很具水準，李祖原以原木和石材為主、鍍鈦金屬和天然植栽為輔，讓自然景觀與建築巧妙融合（照片提供：北投麗禧溫泉酒店）

▲來自飯店各單位的手寫歡迎，是我收過最感動的歡迎卡

▲坐在陽台躺椅，即能擁抱群山與北投市景

前一晚我去了引入山泉水的泳池與戶外風呂，座落北投文物館下方，彷彿是戒備森嚴官邸裡的泳池，甚有私人度假的高度私密感，奢華。早餐前的晨光不錯，我想趁還沒其他房客使用抓時間去拍幾張空景，於是，我到 B2 服務櫃台請服務人員陪同。帶領我前往泳池的路上，服務人員竟發現我腳上那雙飯店拖鞋尺寸有些小，主動說等等幫我拿尺寸大些的更換，如此有心便順從好意。斜射的陽光灑下，翡翠綠波光的質感真好，像是時尚雜誌裡的廣告場景。我在泳池耗了好一會兒，主要是拍完廣角鏡，一些特寫我想換上 Zeiss Milvus 50mm f1.4 定焦鏡，發現室內外溫差太大，鏡頭起了霧，便坐在池畔躺椅等待。這時，服務人員出現，拿來兩雙拖鞋，一黑一白，原來是兩個尺寸，可一次換到位，這就是做事有要領，很專業！ 她離開時，還給我一瓶水表示天氣熱請記得補充水分，貼心了。泳池拍完，我走上大廳也拍個幾張照片，才剛走過櫃檯，就傳來親切問候「陳先生，早安，拖鞋尺寸現在可以嗎？」我一驚一羞，我想現在飯店上上下下可能不光知道我是誰，連腳多大都曉得了。

▲戶外風呂位於北投文物館下方，彷彿一座戒備森嚴的私家泳池，備感奢華

▲翡翠綠的泳池波光，甚美

▲光影設計亦屬佳作的飯店大廳

阿嬤碗櫥內暗藏豐盛免費 Mini Bar

不光是軟體的服務，就連客房的硬體如櫥櫃也很台式。15 坪的雅緻豪華客房蠻寬敞，像是阿嬤家的碗櫥打開，是豐盛的 mini bar 全部免費，膠囊咖啡、三款原葉好茶、堅果還有冰箱裡的果汁與進口氣泡水，打開冰箱想吃喝啥，儘管自己拿，彷彿回到家。

▲左上角是豐盛的 Mini Bar，右上角是提供的飯店精選 CD

▲床邊充滿傳統風格的櫥櫃打開是 Mini Bar 與冰箱

▲浴室配有兩組洗手台，使用亦相當舒服

用北投第一口白磺泉，正式展開城市裡的泡湯輕旅行 

房內提供冷熱雙池，在房間就能遠眺觀音山，一邊享受北投第一口純淨的白磺泉。傍晚五點多，還會送給房客來自南投信義鄉的美酒，梅花醉這款 18 度的精釀酒曾獲得 2011年比利時國際酒類評選銀質獎，梅香足又不嗆，就連甚少飲酒的我都忍不住多嚐幾口，喝不完放在冰箱，夜裡睡前再品。

▲在房間內泡湯，可遠眺觀音山

▲傍晚的客房驚喜，送來一組南投好酒

▲梅花醉曾得過國際獎項

餐桌上的台式尋味之旅

在房間泡完暮色下的溫泉，天空轉為墨藍之際，我來到雍翠庭吃晚餐。餐廳盡量使用在地農漁特產、主打台式料理，幸運趕上剛換菜單，嚐鮮。「典藏海陸套餐」裡幾道菜讓我驚豔，例如採用海鱸魚的「湯泡鮮魚生」，以桌邊服務方式，將魚骨熬成的高湯注入烤熱的石鍋，等 2-3 分鐘熟後再與下方的黃色春捲皮搭配食用，魚湯鮮美的讓我印象深刻！另外一道波士頓龍蝦，肉質非常新鮮，用叉子輕輕一轉，便讓整塊蝦肉取下，與我這陣子嚐到的龍蝦料理不同、多了些台味或應該說是客家風味，淋上樹子醬汁佐粿仔條，這道「樹子波龍佐水板」沒有過多調味，能完整感受龍蝦的鮮甜。

▲向晚的雍翠庭，景緻迷人

▲ 「湯泡鮮魚生」將魚骨熬製的高湯，倒進被烤熱的石鍋內，是道讓人難忘的湯品

▲波士頓龍蝦新鮮與否，肉一轉動便知分曉

▲以在地食材結合台式料理手法，「典藏海陸套餐」是今夏新推出的菜單

極具水準的露天風呂

北投麗禧的露天風呂，男女湯會隔日對調，因受限座落位置，非全然開放式的大眾湯，少了自然景觀可賞稍嫌可惜，不過不得不說，造景確實處理的不錯，我喜歡湯池旁種植了一棵綠樹，夜裡整體低照度的環境，採重點式照明讓樹成了視覺重點，幽暗有味。湯區配有兩池熱水、兩小池的冷水與涼水，還有很棒的烤箱以及蒸氣室，此外一不小心躺在上頭就容易睡著的觀音石板浴，也值得一試。浴後休息區不光飲用水還有咖啡機，冰箱裡的可樂、雪碧、寶礦力及蘋果也歡迎自由取用，洗漱吹頭髮的空間設計亦明亮舒適，若有什麼會稍微影響我的高評價，大概就是休息區那台紅艷歡快的可樂冰箱略打擾了那份禪味吧。

▲露天風呂的造景搭配優異的照明設計，氣氛營造的成功（照片提供：北投麗禧溫泉酒店）

▲透過建築讓落下的光影為空間增添質感與律動（照片提供：北投麗禧溫泉酒店）

豐盛的中西式早餐，撫慰旅人的味與胃

造訪前，就略有耳聞北投麗禧的早餐，食畢，果然立馬洗牌我心目中的台灣最佳飯店早餐排行榜。早餐是在奢侈擁有 270 度景觀的雍翠庭享用，儘管前一晚才在此用餐，但隨著時間不同，翠綠山景仍讓我眼睛一亮，心情大好。早餐採套餐形式，有中、西式可選，辦理住房時即會一併先行確認。早餐非常豐盛，不光是擺盤賞心悅目，重點是都很好吃，質量均優，這不簡單。例如西式的沙拉名字取得有趣，叫帕瑪森起司貝比沙拉，再看英文原來是 baby leaf，一嚐，果然非常新鮮，一問，用的都是15天即採收的嫩葉。

▲中庭的清晨，陽光灑下，讓人心情愉悅

▲西式套餐，賞心悅目

我選的是中式套餐，稀飯是雙色地瓜粥，用的是台灣越光米，提供配菜像肉鬆、豆腐乳也都不馬虎。 很特別的還有，吃過世界各地不少的飯店早餐，這是第一次遇到會推飲料車來桌邊為客人服務，為何如此費工？只因選擇太多。從有機豆漿、鮮榨蔬果汁、新鮮柳橙汁、美式咖啡等都有，若跟我一樣要點拿鐵或卡布奇諾也能另外點。最驚人的來了，有任何想再續的餐點飲品，通通都可以！這時，你可能會跟我一樣，肚到用時方恨小呀。

▲中式套餐，誠意十足

▲桌邊服務的飲料車，讓人什麼都想來一些

不管自駕或搭捷運轉飯店接駁車，一小時不到，即可翩然換幕置身山林，令人欣喜。綠意泉食，兩天一夜的足不出戶，讓人完全的心滿意足。

▲走進飯店大廳，用落地窗外的綠意為旅人換幕

▲雖未走遠，兩天一夜的城市小旅行，卻能讓心好好的放慢下來

▲早晨光影，即便是客房廊道的一個轉角，都很有戲

/ Info. /

北投麗禧溫泉酒店

官網 | 臉書

地址：台北市北投區幽雅路 30 號

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作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

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Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 台北, 北投麗禧
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