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UNIQLO首推《鬼滅之刃》漫畫版UT　Q版禰豆子放口袋、反派鬼王也帥爆

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記者王則絲／台北報導

UNIQLO的UT系列幾乎每月都迎來重磅聯名，繼先前的村上隆X怪奇比莉、寶可夢、三麗鷗角色⋯⋯的聯名系列，八月則將首度攜手今年最強動漫《鬼滅之刃》，推出「第一彈漫畫版」聯名UT，一口氣推出8款T恤，包括主角炭治郎帥氣的日之呼吸與水之呼吸招式，還有可愛的禰豆子藏在口袋，就連反派鬼王也超帥，劇迷們一定要收藏！

▲UNIQLO X 鬼滅之刃。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO推出《鬼滅之刃》「第一彈漫畫版」聯名UT，全系列NT＄390，8／17正式上架。（圖／品牌提供，以下同）

《鬼滅之刃》可說是今年上半年最受歡迎的動畫之一，原作漫畫則是從2016開始於日本集英社週刊少年JUMP雜誌連載，在由知名動畫公司幽浮社（Ufotable）繪製成動畫後，以「燃燒經費」式的華麗風格吸引了大批粉絲，如今此系列漫畫全球累積發行量已高達八千萬冊以上，人氣之高可想而知。這次一舉躍上UNIQLO的UT系列畫布，以漫畫版畫風推出第一彈聯名商品，全系列只要390元，於8／17正式上架，讓粉絲們各個蠢蠢欲動準備開搶。

▲UNIQLO X 鬼滅之刃。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X 鬼滅之刃。（圖／品牌提供）

▲禰豆子口袋款式、鬼王鬼舞辻無慘款式。

說到《鬼滅之刃》中的人氣角色，就不能忘記可愛的妹妹禰豆子，甚至比主角哥哥竈門炭治郎擁有更多粉絲，這次合作UT系列，特別為禰豆子設計了一款胸前口袋的粉色款式，口袋上方印著從木箱探出頭的Q版禰豆子，真的太可愛！另外，劇中的反派鬼王鬼舞辻無慘，其實也是非常細心勾勒的角色，專屬款式帥氣爆棚。

當然少不了的還有炭治郎的經典招式「水之呼吸」與「日之呼吸」（火之神神樂），華麗的漫畫戰鬥場面，令人看了熱血沸騰，無厘頭又呆萌的我妻善逸也有一款專屬黃色T恤，獨具角色個人特色，也有「鬼殺隊九柱」的九宮格設計圖案款式。

▲UNIQLO X 鬼滅之刃。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X 鬼滅之刃。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X 鬼滅之刃。（圖／品牌提供）

▲炭治郎招牌招式、九柱九宮格款式以及人氣角色我妻善逸款式。

而近期有趣的聯名企劃，還有台灣服飾品牌Plain-me與《玩具總動員》推出的特別聯名系列，為火紅的「旅行小包」重新上色，每一個人氣角色都有專屬的配色款式。另外，美式丹寧品牌LEVI'S近期也與卡通明星Peanuts家族史努比推出夏日「運動會」主題聯名系列，做著各式各樣運動的史努比實在是太Q了！

▲聯名款。（圖／翻攝自IG）

▲聯名款。（圖／翻攝自IG）

▲Plain-me《玩具總動員》特別聯名企劃、LEVI"S X Peanuts夏日聯名系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNIQLO, UT, 鬼滅之刃, 聯名, 禰豆子, 炭治郎, 漫畫
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