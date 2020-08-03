「33色手錶」每天都像戴新的！拯救選擇障礙　膚色小測驗讓妳找到命定款

編輯／Emily 圖／翻攝自aletteblanc.jp、IG@aletteblanc_jp

手錶是每天身上不能少的配件，但老是戴同一個款式，是不是看到很膩呢？日本品牌ALETTE BLANC就推出一款「33色手錶」，可自由更換錶帶，有33種粉嫩顏色，讓你天天隨心所欲換新色，還搭配膚色小測驗，讓你找出最適合自己的命定色，戴在手上更顯白。

日本品牌ALETTE BLANC推出的「Palette collection」手錶，有33種顏色的錶帶可以隨意更換，厭倦原本的顏色不用買新的，只要換錶帶又有嶄新面貌，整體色調粉嫩柔和，錶面有圓形、方形兩款可以選，戴起來夢幻又有氣質。

在 Instagram 查看這則貼文 アレットブラン＜日本公式代理店＞（@aletteblanc_jp）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 16 日 下午 8:00 張貼

這麼多顏色完全讓人選擇障礙發作，雖然美到想包色，還是要找到最屬於自己的命定款，利用官網的「膚色小測驗」就能馬上找到它！亞洲人普遍的黃肌屬於暖色調，適合橘、黃、大地色系，皮膚偏白帶有透明感的人則屬於冷色調膚色，適合配戴藍、綠、紫色系。縮小範圍後，再依平時穿搭風格選擇，就能簡單找到命定款。

膚色小測驗：

Q1：頭髮和瞳孔是什麼顏色？ 深棕或淺棕色／黑或灰褐色

Q2：皮膚曬了太陽後會怎樣？ 曬紅後會變黑／曬紅後會恢復原狀

Q3：手腕的血管是什麼顏色？ 偏青綠色／偏藍或微紅

這系列手錶售價17,000日圓不含稅（約台幣4,742元），女孩們想要的話不要錯過。另外，韓國飾品品牌LLOYD也推出一款充滿女人味的氣質手錶，金屬色系的錶在光線照耀下非常夢幻，除了手錶本身，下方還綴了像手鍊的裝飾，只戴一支手錶，就有同時戴上手鍊的感覺，絕美設計同樣讓人心動。

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