包・開箱／孫芸芸秒入手！BALENCIAGA「新機車包」5種尺寸、4大材質都勸敗

▲20年BALENCIAGA（巴黎世家）機車包進化了，全新尺寸和皮革材質超勸敗 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／專題報導

一紅就是20年的BALENCIAGA（巴黎世家）機車包，終於在今年（2020年）由藝術總監Demna Gavalisa帶來全新款Neo Classic，具建築廓形感的包緣和粘合的納帕羔羊皮內襯更加符合現代審美，連第一名媛孫芸芸也忍不住背上擺拍一番，快跟著《ET FASHION》包．開箱看仔細！

▲BALENCIAGA經典的機車包「Classic City」在20週年之際蛻變成「Neo Classic」 。（圖／翻攝自IG）

BALENCIAGA經典的機車包「Classic City」在20週年之際蛻變成「Neo Classic」，全新的手袋仍是保留原有機車包的細節特色，像是前置的半月型真皮擔干連飾釘、正面拉鍊口袋和人手編織的提把。然而為了迎合現代審美，藝術總監Demna Gavalisa也做出許多變革，一口氣帶來5個尺寸、4種牛皮材質，從City Nano到City L，其重新調整的比例，讓具建築廓形感的包緣和粘合的納帕羔羊皮內襯更吸睛，原先的軟身皮革更為硬挺，經典矩形化作梯形，都是機車包進化的特點。

▲Neo Classic機車包的皮革經過一系列的處理，呈現出鱷魚壓紋和Spazzolato光面小牛皮質感。（圖／品牌提供）

Neo Classic機車包的皮革經過一系列的處理，呈現出鱷魚壓紋和Spazzolato光面小牛皮質感，其流蘇拉鍊和清晰有線條感的邊緣既展現了現代經典機車包經久不衰的外形，又彰顯了由藝術總監Demna Gvasalia掌舵的獨特風格。順著拉錬打開內袋，就算是 mini city的大小，其空間仍是十分開闊，硬挺包身與上窄下寬的設計更容易收納小物，可拆式肩帶能夠輕易變化肩背以及手拿方式，背法相當多元。

▲孫芸芸演繹mini city 亮面小牛皮新款機車包，NT$59,000 。（圖／記者鮑璿安攝、翻攝自IG）

早在Neo Classic台灣開賣前，第一名媛孫芸芸就已經上手擺拍，她所演繹的mini city 亮面小牛皮新款機車包，尺寸小巧頗受亞洲女生喜愛，孫芸芸穿著oversize西裝外套斜背包款於腰間，輕鬆點綴整體造型，搭配順滑的小牛皮革，展現時尚質感。每一顆Neo Classic機車包的配色勻稱美觀，就連鍍鋅金屬配件和邊緣的著色也互補相襯，細節處仍值得細細品味。除了機車包之外，Neo Classic系列還包括各種皮革小物，卡片夾、附肩帶的手拿包等。

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