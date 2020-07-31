藤原浩設計的「最潮星巴克」開幕了！黑魂隨行杯、聯名T只有這裡買得到

編輯／Emily 圖／翻攝自starbucks.co.jp

星巴克之前曾和潮流大師藤原浩合作，推出過一系列商品，這次居然有間由藤原浩親自參與裝潢、設計的新門市要在日本開幕了！裝潢以簡約黑、白色調為主，更有潮流、時尚感，裡面還會販賣星巴克和藤原浩的品牌fragment design聯名的系列商品，讓人好想朝聖。





這間新的星巴克門市位於日本涉谷的「MIYASHITA PARK」（宮下公園）裡面，這棟新地標才剛在7月28日開幕，內部集結了很多潮流品牌，打造新潮的購物空間，因此裡面的星巴克門市特別與藤原浩合作，由他參與裝潢、設計，打造出最潮店面，它會於8月4日正式開幕。從先公開的照片中可以看到，外部是白色的貨櫃屋，內部裝潢以黑、白色調為主，擺放的白色玻璃長桌、全黑桌椅…都具有現代感。

店內還會販賣與fragment design聯名的限定商品，隨行杯、水壺系列有超酷的黑魂版和透明版，上面印有招牌閃電以及「FRGMT」、「MYST」字樣，另外還有黑、白兩色素T，同樣非常潮。

▲五款隨行杯售價2,500到4,700日圓（約台幣697元到1,310元）。

▲黑、白兩色素T售價6,900日圓（約台幣1,924元）。

雖然目前不宜出國，但之後有機會絕對要去踩點。另外，在韓國也有一間新的星巴克門市要於9月開幕，這間門市直接漂浮在漢江上面，周圍都是大片的玻璃落地窗，讓你可以360度零死角欣賞周邊風景，開幕後也將成為韓國首爾的打卡新地標。

在 Instagram 查看這則貼文 cho yonghyun（@yonghyun_c）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 27 日 下午 9:42 張貼

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