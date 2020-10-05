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秋意・濃／衣櫥換季超簡單3步驟　「吹風機」是好幫手

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▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

▲秋冬衣櫃換季不需大費周章，面對台灣的暖冬也能聰明收納。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

秋天，涼涼的風、暖暖的陽光，天氣很舒服，但衣櫃要換季、肌膚會鬧脾氣，為了好好享受秋天的愜意，《ET FASHION》的「秋意・濃」專題裡有最in包款、穿搭技巧、保養祕技，還有美麗的指彩推薦，讓妳打理一切、散發魅力。

氣候由熱轉冷，衣櫥中的衣服也該開始換季，處於亞熱帶氣候的台灣，連續兩年碰到暖冬，一年之中只有幾天相當寒冷，而衣櫥換季該如何聰明整理，專家建議3個步驟，不但服裝穿著彈性高，還幫下次換季時「打底」，效率增加一倍，收納前的清潔也很重要，吹風機竟然派上用場，快看看如何使用。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

Step 1：決定去留
適時的淘汰衣櫃中的衣服，是整理的第一步驟，將超過3年沒穿的衣服重新審視，適時決定去留，還有部分變色、變形、調色的衣物也捨去，就算之前多喜歡，再穿上這種衣服也不會為外觀加分了。建議可以為自己設定一個比例，像是需要淘汰10%至20%的舊衣，或是今年新買了10件衣服，就要有10件衣服丟棄。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

Step 2：夏季衣物，先收三分之一
台灣四季的氣溫有時不明顯，秋季一開始有時氣溫比夏天還要熱，或是遇到暖冬，其實幾件有用的大衣就能挨過一個冬期，在秋天進行衣櫃換季時，建議先收三分之一的夏裝，之後再依照氣候的改變，分批讓冬裝出動，優先收起來的夏裝以夏季感重的款式為主，像背心、細肩帶、輕薄材質的衣物等。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

Step 3：收納前要先清洗
挑選一個晴朗的天氣，將要收納起來的衣服先清洗一遍，這個步驟不可或缺，因為要收納半年期間，若沒洗乾淨很容易就發黃生霉，此外還要注意「濕氣」，衣服一定要全乾才能進行收納，如果沒有徹底曬乾，很容易損壞，建議在收之前用吹風機，針對重點部位再進行一次吹乾，這樣明年夏天拿出來使用時，就不用再清洗一遍，效率快一倍，同樣狀況在收納秋冬衣物也一樣。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

同場加映：塑膠箱好過紙箱
收納的衣物選擇塑膠箱來放置，比放在紙箱保存更好，因為紙質容易吸濕，且不方便密封，造成衣服容易發霉，另與其建議用塑膠袋來收納，不如選擇可以堆疊整齊的塑膠箱，使用年限較久且重複使用率高，對地球也較無負擔。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

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關鍵字：

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fashion.net

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