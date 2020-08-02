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小心別成為「男生不會珍惜」的這4種女生！太主動、太強勢都中

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▲▼別太主動！男生不會珍惜的4種女生。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

一個男生會不會疼寵、珍惜另一半，除了取決於他對你的感情深淺，還跟女生的個性、特質有關，像是很主動的女生、過於緊迫盯人的女生，在許多男生心中都不是需要小心翼翼珍惜的對象。有以下4種特質的女生要小心，看看你中了沒有？

▲▼別太主動！男生不會珍惜的4種女生。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.太主動的女生

有句話說「男追女隔座山，女追男隔層紗」，雖然女生追男生成功率都滿高的，但對於男生來說，他們其實很享受追求過程中的「征服感」，而且越得之不易的，越是讓人覺得要小心呵護。如果在男生追求時，女生表現的很主動積極，雖然男生也很喜歡被投懷送抱，但這種太容易到手的也容易讓他們覺得沒有珍惜的必要。

▲▼別太主動！男生不會珍惜的4種女生。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.把自己當作女超人

男生在感情中也需要成就感，而他們的成就感來源就是「被需要感」，若是事事都自己想辦法打理、解決，對你來說是怕麻煩他，但對男生來說，他們的保護欲就無從展現，久而久之，他們也會覺得什麼事你都能自己搞定，他們也不用特別關心。

▲▼別太主動！男生不會珍惜的4種女生。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.沒有底線一昧付出

雖然愛一個人、對他好並不是要求什麼回報，但付出也要有底線，而不是不分是非對錯、不考慮自身條件就一昧掏心掏肺、付出所有，對另一半言聽計從，就算自己委屈、辛苦都沒關係。這樣只會讓另一半越容易被慣壞，覺得無論他做什麼，你都會對他好，更加肆無忌憚。

▲▼別太主動！男生不會珍惜的4種女生。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.過於黏人的女生

有些女人一談起感情就想每分每秒都跟另一半膩在一起不分開，猶如一個口香糖黏在對方身邊，但這樣過於緊迫盯人的相處，會讓人覺得沒有自由。熱戀期時或許男生還願意忍受，但一旦過了熱戀期，他們大多都會受不了，想逃離。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 不珍惜, 特質
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