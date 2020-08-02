超可愛Ryan推出迷你吸塵器　車內、鍵盤都需要它來清理

記者李薇／綜合報導

南韓KAKAO FRIENDS裡面擁有眾多角色，其中獅子Ryan以可愛的形象，最受到粉絲的喜愛，最近品牌就推出它的周邊產品，小小的圓弧狀設計看起來很像是水壺的形狀，不過其實它的用途是一台吸塵器，超小巧的外型放在車裡也超級方便。

▲KAKAO FRIENDS推出吸塵器。（圖／kakaofriends_official IG）



橘色的Ryan外型，這次推出的全新吸塵器，外型看起來就像是寶特瓶一樣大小，但實際打開竟然有著超強的吸力，像是餅乾碎屑、化妝品粉塵，都可以一次被吸得乾乾淨淨，簡直就是小鋼炮，吸力不容小覷。

▲超像保溫瓶的外型。（圖／kakaofriends_official IG）



不僅是吸力很強，最特別的是它採用電池設計，只要充飽電就可以拿起來到處吸，無線的設計使用不設限，相當方便實用，另外還附有兩支刷頭，針對布料的椅墊、鍵盤按鍵等等小地方，也可以輕鬆清理乾淨。

▲車內裡面超級需要它。（圖／kakaofriends_official IG）



許多網友看到這款商品推出，都不禁大呼「太想要了！」還有網友已經準備好入手，「我認為清潔汽車會很好」、「我需要一個吸塵器」、「購物清單又變多了」，可見超可愛的外型，已經讓粉絲都淪陷。