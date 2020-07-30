吳卓源「抗拒情侶鞋」同款也NG　腿長神器是腳上這一雙

▲吳卓源站台New Balance「327型走街頭快閃店」，分享選鞋重點 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

New Balance「327型走街頭快閃店」於今（30日）在台北忠孝SOGO開跑，請到歌手Julia吳卓源腳踩327系列鞋款站台，私下就是品牌愛好者的她，不禁聯想起大學時期，周圍同學都用New Balance球鞋當情侶鞋，但被問及自己是否會嚮往情侶穿搭，吳卓源二話不說表示：「我不要。」

▲吳卓源選鞋最看重舒適度，且非常討厭情侶鞋 。（圖／品牌提供）



歌手Julia吳卓源將於9月舉辦演唱會，目前處於籌備階段，此次穿著327系列鞋款亮相，吳卓源大讚：「很舒服，給它90分。」也透露選鞋的3個重點，分別是舒適、帥氣、看起來腿長，其實吳卓源私下就是鞋控，自家鞋櫃已經堆滿，雖然算不清楚數量，但她New Balance的印象是，大學時期周圍的同學都會用品牌球鞋當成情侶鞋放閃，不過吳卓源一點也不羨慕，甚至對情侶單品感到反感，她直言：「我不要情侶鞋，他要有自己的style，同款不同色也不行。」

▲吳卓源私下愛黑白色系，認為亮橘麂皮與螢光綠網布拼接撞色是穿搭一大挑戰 。（圖／品牌提供）

此外，327系列鮮艷的撞色設計更是一大挑戰，吳卓源選擇亮橘麂皮與螢光綠網布拼接，讓平時喜歡穿著黑白色的她認為是開了一扇大門，並且復古的靈感設計與自己的音樂理念不謀而合，再加上「泡泡大底」讓腿型瞬間修長，也是吳卓源最愛的特色。

▲New Balance「327型走街頭快閃店」持續巡迴，軍綠色、卡其色鞋款是台中與高雄獨賣，NT$2,980 。（圖／品牌提供）

這次「327型走街頭快閃店」將巡迴台北、台中、高雄，主打鞋款327揉合品牌歷史中三款經典跑鞋的設計細節，包括首款鞋身標誌性N字LOGO的馬拉松冠軍用鞋M320、採用Trail 355擁有機能性外觀的「泡泡大底」，以及沿襲SuperComp的超輕量鞋身設計，注入個性稜角的現代線條、以網布與麂皮異材質大膽撞色拼接。





▲NIKE 2020年新版女款 Waffle Racer 2X 致敬 Waffle Racer 。（圖／品牌提供）

與此同時，同樣具有撞色效果的Nike Waffle Racer 再度回歸，新版女款 Waffle Racer 2X 從原型鞋款汲取靈感，打造出舒適的外底以及修長的鞋身，外底的加大Waffle格紋向首款 Waffle Racer 致敬，增加充滿未來感的色彩，加上鞋身印上原款的專利號 3793750，提升收藏價值。

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