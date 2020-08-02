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《小魔女DoReMi》與三麗鷗組隊賣萌！Kitty拿一代波龍、美樂蒂戴上眼鏡配羽月

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編輯／Emily　圖／翻攝自sanrio.co.jp、sgs109.com、bandai.co.jp

三麗鷗家族可愛造型受到大家喜愛，也經常和不同卡通合作聯名，先前與《哆啦A夢》、《數碼寶貝》等都有合作過。這次最新聯手的是女孩們的童年回憶《小魔女DoReMi》，為了慶祝動畫20周年和劇場版上映，推出了這個全新系列，看Hello Kitty、美樂蒂換上魔女裝，跟魔女見習生們一起的樣子整個萌翻。

▲三麗鷗X小魔女DoReMi。（圖／翻攝自sanrio.co.jp）

《小魔女DoReMi》與三麗鷗的聯名系列有推出六款娃娃吊飾，根據角色們的代表色，將六個魔女與三麗鷗家族成員湊對，DoReMi配的是同樣粉嫩的Hello Kitty，藍衣服小愛配大耳狗，黃色布丁狗配小桃子、紫色酷洛米配音符，小花則配可樂鈴，美樂蒂雖然沒有同色配對，但特別戴上眼鏡跟羽月搭配。

▲三麗鷗X小魔女DoReMi。（圖／翻攝自sanrio.co.jp）

▲娃娃吊飾售價3,080日圓（約台幣860元），小花X可樂鈴款售價2,680日圓（約台幣747元）。

▲三麗鷗X小魔女DoReMi。（圖／翻攝自sanrio.co.jp）

除了娃娃吊飾之外，其他的收納袋、雜貨、小物也都印上這組圖案，其中有一款變身器、魔杖造型的小吊飾華麗繽紛，配上三麗鷗角色更Q，讓人好想直接唸出咒語，還有另一款Q版小魔女玩偶也很可愛，眾多品項全部都想收。這系列7月30日會在日本開賣。

▲三麗鷗X小魔女DoReMi。（圖／翻攝自sanrio.co.jp）

▲小吊飾售價770日圓（約台幣214元）。

▲三麗鷗X小魔女DoReMi。（圖／翻攝自sanrio.co.jp）

▲Q版小魔女娃娃售價1,760日圓（約台幣490元）。

喜歡三麗鷗角色的話，日本玩具公司Bandai有推出一款新的三麗鷗角色充電線保護套扭蛋，共有六款超萌造型，Hello Kitty穿上粉紅熊熊裝、美樂蒂與好友彼安諾頭戴大蝴蝶結，大耳狗穿棕色熊熊裝、雙子星髮色變棕色系，全員萌度大提升，粉絲們看了超心動。這系列一顆售價200日圓（約台幣55元）。

▲三麗鷗X小魔女DoReMi。（圖／翻攝自sanrio.co.jp）

▲三麗鷗X小魔女DoReMi。（圖／翻攝自sanrio.co.jp）

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關鍵字：

三麗鷗, 小魔女, DoReMi, hellokitty, 美樂蒂, 布丁狗, 大耳狗, 娃娃
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