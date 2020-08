好暖！爺奶給年輕人的12句智慧箴言：當你微笑，世界也將回以笑容

編輯/JJ

俗話說「家有一老,如有一寶」並不是空穴來風,年邁長輩們所經歷的歲月是我們還無法體會的,很多道理上了年紀才會懂,一間位於美國懷俄明州惠特蘭的護理之家,便募集了院中老爺爺、老奶奶們真誠分享的「給年輕人的一句話」,每一句都是最簡單、卻也是最容易被忽略的建議,即使他們不再像從前靈活,但是累積的智慧是不會騙人的,看完以下爺奶們真心的人生建言,是否覺得很感動呢?

Jean:Be kind to everybody. 善待所有人。

Mary:Get a job you enjoy.做自己喜歡的工作。

這些高齡老奶奶們慈祥的樣貌,令人忍不住想起自己的阿嬤,她們的建議都是真誠且受用的,看起來沒什麼,但是真的要做到卻很難,或許在她們年輕時曾經做過後悔的事,所以才覺得這些簡單的事情更需要被提點。

Lois:Try to love, not to hate. 試著去愛,而不是恨。

Doris:Take more time to enjoy life. 用更多時間去享受人生。

奶奶們主要是希望年輕人們能夠和善的對待世界、和善的對待自己,花更多時間愛自己,而不是執著於令人感到折磨、難過的事,其中94歲的Alice奶奶所說的:「Smile and world smiles with you. 當你微笑,世界也會回以微笑。」最能體現長者對年輕世代溫柔的期盼,那些憤世忌俗、怨恨的想法,到頭來並不能改變什麼,活到這把歲數才懂,對待所有事情都試著回以輕鬆的微笑,才能放過自己。

Carol:Behave. 遵守規矩。

Helen:Be nice to everyone. 對每個人都要好。

Ntalie:Always be happy with yourself and others. 讓自己和周遭的人都能保持快樂。

Alice:Smile and world smiles with you. 當你微笑,世界也會回以微笑。

Lola:Slow down. 慢下來。

俏皮的Lois奶奶則留下了另類的建議:「Play UNO with your grandma. 和你的阿嬤玩UNO(益智卡牌遊戲)。」呼籲年輕人們回家多陪陪長輩,雖然長輩們不希望自己成為麻煩,不想你在百忙之中還要花費心力照顧他們,但是兒孫的陪伴是所有老年人最幸福、最奢侈的願望。

Lois:Play UNO with your grandma. 和你的阿嬤玩UNO。

爺爺們的想法則比較務實,年輕人們趁著體力旺盛,就是要努力工作賺錢,賺到的錢更要好好管理,將來才能過上無憂的養老生活。

Gail:Work hard. 努力工作。

Charles:Save your money. 存錢。