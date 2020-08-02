好暖！爺奶給年輕人的12句智慧箴言：當你微笑，世界也將回以笑容

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俗話說「家有一老，如有一寶」並不是空穴來風，年邁長輩們所經歷的歲月是我們還無法體會的，很多道理上了年紀才會懂，一間位於美國懷俄明州惠特蘭的護理之家，便募集了院中老爺爺、老奶奶們真誠分享的「給年輕人的一句話」，每一句都是最簡單、卻也是最容易被忽略的建議，即使他們不再像從前靈活，但是累積的智慧是不會騙人的，看完以下爺奶們真心的人生建言，是否覺得很感動呢？

Jean：Be kind to everybody. 善待所有人。

Mary：Get a job you enjoy.做自己喜歡的工作。

這些高齡老奶奶們慈祥的樣貌，令人忍不住想起自己的阿嬤，她們的建議都是真誠且受用的，看起來沒什麼，但是真的要做到卻很難，或許在她們年輕時曾經做過後悔的事，所以才覺得這些簡單的事情更需要被提點。

Lois：Try to love, not to hate. 試著去愛，而不是恨。

Doris：Take more time to enjoy life. 用更多時間去享受人生。

奶奶們主要是希望年輕人們能夠和善的對待世界、和善的對待自己，花更多時間愛自己，而不是執著於令人感到折磨、難過的事，其中94歲的Alice奶奶所說的：「Smile and world smiles with you. 當你微笑，世界也會回以微笑。」最能體現長者對年輕世代溫柔的期盼，那些憤世忌俗、怨恨的想法，到頭來並不能改變什麼，活到這把歲數才懂，對待所有事情都試著回以輕鬆的微笑，才能放過自己。

Carol：Behave. 遵守規矩。

Helen：Be nice to everyone. 對每個人都要好。

Ntalie：Always be happy with yourself and others. 讓自己和周遭的人都能保持快樂。

Alice：Smile and world smiles with you. 當你微笑，世界也會回以微笑。

Lola：Slow down. 慢下來。

俏皮的Lois奶奶則留下了另類的建議：「Play UNO with your grandma. 和你的阿嬤玩UNO（益智卡牌遊戲）。」呼籲年輕人們回家多陪陪長輩，雖然長輩們不希望自己成為麻煩，不想你在百忙之中還要花費心力照顧他們，但是兒孫的陪伴是所有老年人最幸福、最奢侈的願望。

Lois：Play UNO with your grandma. 和你的阿嬤玩UNO。

爺爺們的想法則比較務實，年輕人們趁著體力旺盛，就是要努力工作賺錢，賺到的錢更要好好管理，將來才能過上無憂的養老生活。

Gail：Work hard. 努力工作。

Charles：Save your money. 存錢。