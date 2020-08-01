5種特質的「愛情獨身女」　不用走入婚姻也能幸福

▲獨立女性不需要婚姻來為人生加分。（圖／unsplash、pixabay）

編輯／借借

世界上的事情總是有一體兩面，婚姻可以很美好，也可以很辛苦，忠於自己的選擇最重要，社會上總有一些既定的概念，牽著我們總是要決定些什麼，年紀超過了30歲，不考慮婚姻大事好像就是對自己不負責？其實有一些特質的女生，不用走入婚姻也會很幸福。

怕麻煩

你總在一段關係中，是最怕麻煩的那個，自己一個人或是跟密友出遊，好過跟交往對象出門這樣戰戰競競，如果這樣的麻煩帶給你的，比你認為值得的還要多，在這狀況改變之前，婚姻生活多半不是你的首選。

不喜歡妥協

獨立的你喜歡自己決定事情，妥協對你來說是件辛苦的事，在社會中我們太常被告知要合群、不麻煩別人，但你卻對這件事情無法苟同，若你只想遵從自己的生活方式、時間表與決定權，忍耐對你來說太痛苦，一個人生活更輕鬆自在。

不相信婚姻能幸福

無論是來自自己家庭的經驗，或是成長過程中看到血淋淋的例子，導致你在內心已經有「婚姻不會有幸福」的觀念，都代表你對結婚與婚姻已經下了定義，既然美麗的新娘子無法打動你，做一個美麗的獨身女也很不錯。

不過傳統的生活

「戀愛、結婚、生子」的傳統步驟，不是你所嚮往的，事實上它也不一定是通往最終幸福的方程式，現代社會已經有很多種其他選擇，只要夠獨立或有餘力照顧自己，隻身照顧小孩或沒有小孩，有婚姻或沒有婚姻都不是問題。

現在很快樂

世事多變，若你只想享受當下，年齡跟傳統觀念都不能束縛你，婚姻這件事情就絕非重要，不結婚可以繼續戀愛下去，只要你跟對方可以接受，那又有什麼關係呢？