拿「蠟筆」補妝有夠潮　超可愛的唇筆顯色度超讚

記者李薇／台北報導

▲Mamonde推出全新唇膏。（圖／mamondekorea IG）



唇膏不但顏色要實用，包裝還要可愛才行，南韓品牌Mamonde最近就推出超級可愛蠟筆包裝的唇筆，有暗紅色、紅色、橘粉色、還有一支是可愛的透明色，拿來當作潤唇膏也是相當有趣，讓人想要整套包下。

▲超可愛的蠟筆唇膏。（圖／mamondekorea IG）



Mamonde最近推出全新的超可愛蠟筆潤唇膏，一次4支款式可以挑選，外型就是紅色、橘色、黃色和綠色的樣子，但唇色都是以紅色調為主，顏色非常飽和顯色，一筆畫就可以塗抹出明顯的色澤，展現出俐落、飽滿的唇色。

▲飽滿顯色的質地跟顏色。（圖／rom_hh IG）



ETUDE HOUSE在之前也推出全新的TSUM TSUM系列果凍慕斯唇釉，超級可愛的迪士尼TSUM TSUM包裝，有蒂蒂、米妮、火腿豬、三眼怪、暴力熊等角色，看起來圓滾滾的設計，讓人忍不住想要收藏。

▲TSUM TSUM系列果凍慕斯唇釉。（圖／品牌提供）



TSUM TSUM系列的果凍慕斯唇釉，擁有飽和的顏色，像是紅色、桃紅、粉紅等常見的色調，都可以在這邊找到，使用慕斯與具有彈性的果凍質地，創新出高強度的慕斯質地，輕柔的附著在雙唇，

並做出薄霧唇色。