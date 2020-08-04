週末睡太晚、不打掃房間　5個徵兆「減肥90%會失敗」

▲總是覺得疲倦可能是變胖的前兆。（圖／PAKUTASO）

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無論睡多久，妳還是覺得疲倦嗎？代表其實你無論睡多久，仍然無法獲得深度睡眠，一旦睡眠狀況不佳，不但精神很差、總是感覺疲倦，還會影響到妳的新陳代謝系統，導致身體可能愈來愈胖，或是減肥破功，神經學副教授表示，有幾個習慣導致妳睡不好。

▲無論睡多久都覺得累，就要先從睡得好著手。（圖／翻攝自pixabay）

運動量不足

適度的運動有助於睡眠，就算一天只花上20分鐘運動，也可以改善睡眠，最好的運動時間是在早晨跟剛下班後，而有些人做睡前運動可能影響睡眠品質，便要把運動時間提前至就寢前3至4小時。

▲最好的運動時間是早晨與下班後。（圖／翻攝自pixabay）

睡前吃東西或餓肚子

在睡前吃東西後就寢，有可能會碰到胃食道逆流或胸口灼熱的情況，但餓著肚子睡覺也不好，因為大腦受到刺激，可能無法進入深層睡眠，結果只是「睡醒覺」。

周末睡到日上三竿

或許星期一至五的工作天讓妳很累，但周末的起床時間仍然不要差得太遠，因為保持固定的作息相當重要，敏感的人只要差30分鐘就會無法好好休息，事實上，每天在同一時間起床，比妳何時上床睡覺更重要。

▲周末睡到大中午，會影響作息。（圖／翻攝自pixabay）

臥室弄的太亮或太暖

在睡覺時應該盡可能弄的黑暗，尤其在臥室裡裝電視螢幕，或許多不明的裝飾燈，都可能影響睡眠，因為這些光線會穿透眼皮，然後持續刺激妳的大腦。而臥室溫度不要太高較好入睡，約20度左右是較好的睡眠溫度。

▲臥室太亮不利睡眠。（圖／翻攝自pixabay）

不常打掃

枕頭或床墊太老舊、床單太髒，或是房間灰塵過多，都會影響睡眠，建議要定期更換與打掃，或是買台空氣清淨機減少粉塵刺激。