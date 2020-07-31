網友都是4、5瓶狂用！雅詩蘭黛「櫻花水」一拍滲透肌底　還有清酒粕在裡面

記者李薇／綜合報導

一般人提到雅詩蘭黛，很容易立刻聯想到小棕瓶，其實旗下的「微分子肌底原生露」也是默默賣超好的商品，加碼推出的櫻花輕盈版，則以櫻花發酵精華、清酒粕萃取成分深得人心，有個浪漫的別名「櫻花水」，透過輕拍、濕敷等方式，滲透肌底，很多人用過之後都覺得膚況很穩定，用了4、5瓶還持續回購，梳妝台上絕不能少了它。

▲雅詩蘭黛微分子肌底原生露櫻花輕盈版，原價3,850元、特價2,258元。點我購買。



雅詩蘭黛微分子肌底原生露，是以獨家「微分子精準高滲透科技」，將珍貴成份微分子化，創造出能100%被亞洲肌膚接受的質地，因此能從肌底就健康，而櫻花輕盈版則加入手工摘取純淨日本重瓣櫻花，調和清酒粕發酵，獨家發酵美顏精華，讓肌膚更達到油水平衡，毛孔細緻不緊繃。

▲透亮的肌膚怎麼拍都美。（圖／Pixabay）



因為添加了發酵精華，微分子肌底原生露有如水精華的效果，建議在化妝水後使用，運用化妝棉輕拍臉部效果最好，後續再搭配精華液，更能加乘保養功效；不過身為資深粉絲當然不能只會這招，很多人都還會拿它來濕敷，幫助臉部精華更為細緻，擁有緊緻毛孔的效果。

許多人用完之後，都會持續買來囤貨，還有人說，「此生不能沒有它啊」、「我覺得好用」、「真的好用，油肌的好朋友」、「值得囤貨，而且味道香香的，舒壓」，還有人一次就是用到4、5瓶，可見真的是厲害。購物網站「Her和她」推出全新雅詩蘭黛微分子肌底原生露（櫻花輕盈版），原價3850元、特價2258元，限量50組，賣完就沒了，趕緊感受櫻花水的超級魅力。

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