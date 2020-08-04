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說・流行／GIVENCHY波士頓包10週年變「軟」了　陳庭妮、范冰冰率先搶背

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記者王則絲／專題報導

法國奢侈品牌GIVENCHY（紀梵希）多年來的經典波士頓包款「ANTIGONA」自2010年問世以來，就頗受各路女星們推崇，十年後的今天，GIVENCHY特別精心重塑、改造這款傳奇單品，隆重推出全新包款「ANTIGONA SOFT」，日前台灣女星陳庭妮與大陸女星范冰冰都已率先搶背，眼看即將成為本年度秋冬大容量包款的最佳首選，怎麼還能不認識？

▲Givenchy Antigona Soft新包。（圖／品牌提供）

▲Givenchy Antigona Soft新包。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮示範GIVENCHY新款ANTIGONA SOFT。（圖／翻攝自IG@chen_ting_ni）

2010年首度亮相的「ANTIGONA」系列手袋，是由當時的創意總監Riccardo Tisci（現為BURBEERY創意總監）所創作，以希臘神話中的女英雄Antigone為靈感，利用立體感與滑順的線條展現剛中帶柔的獨特魅力，為品牌最經典的波士頓手袋，紮實的體現了「好的設計，便是在10多年後依然能看來時髦」。

▲Givenchy Antigona Soft新包。（圖／品牌提供）

▲Givenchy Antigona Soft新包。（圖／品牌提供）

▲為慶祝經典波士頓包款「ANTIGONA」十週，特別推出全新包款「ANTIGONA SOFT」。（圖／翻攝自IG＠givenchyofficial）

而在今年秋季，GIVENCHY前任創意總監Clare Waight Keller（今年6月已正式交棒予Matthew M. Williams）為呼應同季服裝的優雅休閒風格，將「柔軟」的視覺感與觸感，挹注於經典ANTIGONA包款上，於是乎名符其實的「ANTIGONA SOFT」便誕生了，讓原先略顯剛烈模樣的ANTIGONA「放軟姿態」，變得更能適應、貼合時下都市新女性的風格。

▲Givenchy Antigona Soft新包。（圖／品牌提供）

▲全新「ANTIGONA SOFT」系列。（圖／品牌提供，以下同）

▲Givenchy Antigona Soft新包。（圖／品牌提供）

「ANTIGONA SOFT」採用柔軟小牛皮製成，保留了原創的幾何輪廓和三角形拼皮細節，而擴大的袋身不僅增加容量，也展現了經典皮革大衣的貼身剪裁與百搭風格，自然垂倒的外型散發一種休閒慵懶的氣息，共有推出大、中、小型袋款，大、中型的ANTIGONA SOFT BAG不用多說，肉眼就能看出驚人的容量，小型的款式也同樣不用擔心，有拉鍊間隔也有卡片袋，可容納一般外出所有必備物品，每款都具有多種使用背法。

▲Givenchy Antigona Soft新包。（圖／品牌提供）

▲Givenchy Antigona Soft新包。（圖／品牌提供）

ANTIGONA SOFT備有長青的黑色、白色、珍珠灰色、深紫色和深藍色，亦有秋季限定的粉紅色、淺啡色、軍綠色和冰藍色，還有推出特別的織繩配皮革款式。中性的包型下，同時也特別為男裝系列設計了ANTIGONA SOFT包款，特殊的圖紋印花質感爆棚。

▲Givenchy Antigona Soft新包。（圖／品牌提供）

▲大型ANTIGONA SOFT手提包，NT＄90,000 起。

▲Givenchy Antigona Soft新包。（圖／品牌提供）

▲中型 ANTIGONA SOFT手提包，NT＄84,000 起。

▲Givenchy Antigona Soft新包。（圖／品牌提供）

▲小型ANTIGONA SOFT手提包，定價NT＄70,000起。

▲Givenchy Antigona Soft新包。（圖／品牌提供）

▲Givenchy Antigona Soft新包。（圖／品牌提供）

▲男士系列ANTIGONA SOFT BAG。

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