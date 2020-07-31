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肌膚粗糙、保養超無感？夏季「去角質」推薦，一用就回不去

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▲▼ 去角質盤點 。（圖／翻攝自IG/skincare、品牌提供）

▲挑選適合去角質產品是學問。（圖／翻攝自IG/skincare、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

角質健康是完美保養的第一步，位於膚表的角質層像是肌膚的磚牆，發揮抵禦外界刺激及對內鎖住溫度、保水等作用，而角質的厚薄，更是影響肌膚健康和外觀的關鍵，厚厚的老廢角質易讓保養成分吸收卡卡，膚質也會顯得粗糙暗沉，太薄則會讓屏護力下降，這時候如何聰明保養是關鍵。

▲▼去角質盤點 。（圖／品牌提供）
NARUKO 果粒酵素去角質冰沙，120ml，369元。

選用蘊含天然果酸的魚子檸檬萃取，加上和梅果、印度醋栗、蜜桃萃取4重果萃配方，促進代謝更新與加強嫩白保濕，搭配核桃及荷荷芭酯組成的「雙感植物顆粒」，為臉蛋精準拋光維持剛剛好厚度。

▲▼去角質盤點 。（圖／品牌提供）

CLARINS 阿爾卑斯柳草淨化去角質霜，50ml，1,100元。

凝露質地的淨化去角質霜，內含阿爾卑斯柳草精華，把皮脂管得服服貼貼，加水接觸肌膚後凝露質地會轉為細緻清新的泡泡，內含熔岩微粒能去除老廢角質、深層清潔、帶走油光。

▲▼去角質盤點 。（圖／品牌提供）

CHANEL 深海精萃去角質凝膠，75ml，1,830元。

融合兩種不同大小的荷荷芭微粒，有效清除毛孔污垢，溫和去除老廢細胞。於肌膚上按摩時，柔珠隨即化為凝膠質地，具備活氧與再礦化特性，能深層煥活肌膚並提升其光澤度。

▲▼去角質盤點 。（圖／品牌提供）

L’occitane 杏仁去角質沐浴膠，200ml，880元。

2合1功效沐浴產品，來自天然杏仁果核的杏仁殼微粒於潔淨肌膚同時溫和去除老廢角質，普羅旺斯甜杏仁油絕佳保濕功效使洗後膚觸柔嫩細緻，適合天天使用。

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關鍵字：

保養, 去角質, 夏季
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