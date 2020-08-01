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新手必學！5個超實用的冷門化妝小技巧　唇妝多一步就能減齡

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▲▼彩妝師教5個超實用冷門化妝技巧。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲有些彩妝師才知道的化妝小技巧，不僅實用還不難。(圖／翻攝IG@xeesoxee、@laneige_kr)

編輯／Amanda

化妝說難不難，但其中暗藏著許多小細節，一沒注意妝容就會顯得不夠精緻、達不到想要的效果。小紅書上就有彩妝師分享5個很實用但一般人卻不太知道的化妝小技巧，像是法令紋要如何遮、怎麼讓眉型更俐落等等，快把這些學起來，讓你的彩妝技術更上一層樓、妝容越來越精緻。

▲▼彩妝師教5個超實用冷門化妝技巧。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲只要找對位置，法令紋並不難修飾。(圖／翻攝小紅書@赤名梨香)

1.法令紋遮瑕法

不少人都覺得法令紋很難遮，不是遮了感覺跟沒遮一樣，就是一遮反而更明顯。但其實法令紋不難遮，只是大家都找錯下手位置，正確位置是要在法令紋上方。法令紋上方線條是受光面，用接近膚色的遮瑕產品修飾後，會讓凹陷的法令紋看起來變得不明顯，接著再遮瑕部位敷上多一點的蜜粉，等2分鐘之後再用刷子掃掉，就能讓法令紋隱形了。

2.拯救很會飛粉的眼影

有些眼影盤買來才發現飛粉很嚴重，別立刻放棄它，還是有方法可以讓飛粉眼影起死回生！使用前，先用定妝噴霧噴濕眼影刷，在面紙上稍微擦拭一下，再沾取眼影就不會那麼容易飛粉，而且還能讓眼影更顯色、服貼，眼妝也變得更持久。

▲▼彩妝師教5個超實用冷門化妝技巧。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲將上唇邊緣暈開＋人中最上方打陰影，就能讓人中看起來變短，更減齡。(圖／翻攝IG@laneige_kr)

3.減齡唇妝畫法

人中過長容易看起來有老氣感，在畫唇妝時只要多一步就能有減齡效果。塗好唇彩後，用指腹將上唇邊緣往上暈開一些，再用小刷子沾取一點點的修容陰影粉，輕輕點在人中最上方打造一個很小的陰影，這樣在視覺上看起來人中就好像縮短了一些。但記住下手一定要輕，不然會變成一個很明顯的色塊，會讓妝容變髒。

4.烘焙定妝法順便修飾臉型

平時有在化妝的人對烘焙定妝法應該都不陌生，但烘焙法不僅能定妝，還可以順便為臉型修飾輪廓，作法是在下巴、左右臉頰和額頭中央等四處撲上厚厚的蜜粉，且要鋪成拉長的倒三角形。等「烘焙」好後用刷子掃掉多餘蜜粉，你會發現下巴被拉長了、臉頰也變窄了，臉型看起來好像變小了，

▲▼彩妝師教5個超實用冷門化妝技巧。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲畫完眉型後再用深一色的眉筆加深勾勒下緣，能讓眉型顯得更俐落。(圖／翻攝IG@cherie_flavor)

5.讓眉型更俐落

想畫歐美風的眉毛或想讓眉型更俐落時，在眉型畫好後，可以拿一支筆眉色再深一點的眉筆，在眉毛下緣再描繪加深一遍，這樣就可以讓眉型變得更清晰，看起來也更俐落。

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美妝, 彩妝, 化妝, 化妝師, 彩妝師, 技巧, 秘訣, 實用, 冷門小知識
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