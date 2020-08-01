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DIOR粉漾潤唇膏「嬰兒粉＋珊瑚橘」才1750元！超殺價必須囤

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記者李薇／綜合報導

身為乾唇人，身上一定要有多支護唇膏，隨時補擦，雙唇才會滋潤飽滿，DIOR旗下的癮誘粉漾潤唇膏，就是很多人的愛用品，還有網友表示一年可以用10支，相當驚人。DIOR癮誘粉漾潤唇膏滋潤度夠又有淡淡色澤，不管素顏還是上了妝，搽它都不突兀，好像自然的紅潤唇色，購物網站「Her和她」推出兩入組合，一次打包最受歡迎的#001嬰兒粉、#004珊瑚粉兩種色號，特價1,750元，等於一支才875元，非常划算值得囤貨。

 ▲DIOR粉漾潤唇膏 Her和她。（圖／IG PingPP）

▲DIOR癮誘粉漾潤唇膏很受歡迎。（圖／記者林明瑋攝）

DIOR的癮誘粉漾潤唇膏之所以很厲害，因為它可以讓唇擁有滋潤度，但是卻一點都不會感覺到黏膩，塗抹完的雙唇就像是果凍一樣水潤，甚至連唇紋都會跟著被淡化，塗抹起來是真心有感，才會吸引許多人搶購。

 ▲DIOR,癮誘粉漾潤唇膏,潤唇膏,彩妝,唇膏。（圖／IG）

▲DIOR癮誘粉漾潤唇膏是許多人的心頭好。（圖／cos_saturn IG）

癮誘粉漾潤唇膏透過「水漾潤色科技」，塗抹能展現出水潤的淡雅色澤，護唇的同時又可以讓雙唇展現出嬰兒般的柔嫩肌膚，加上裡面含有芒果油，能夠讓雙唇舒適一整天，24小時長效保濕滋潤，搽了不用再上口紅，一支搞定相當方便。

 ▲DIOR,癮誘粉漾潤唇膏,潤唇膏,彩妝,唇膏。（圖／IG）

▲女孩最愛DIOR癮誘粉漾潤唇膏。（圖／yoongreeny IG）

翻開網路上的評論，癮誘粉漾潤唇膏幾乎是一面倒的好評，大部分網友都是說，「DIOR好用，我用完n條」、「應該沒有能超越DIOR這支了吧」、「用來用去，還是最愛DIOR這支」、「我都是用DIOR已經用了10幾支」，可見專櫃潤唇膏目前DIOR已經坐穩無可取代的寶座。

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▲Her和她 DIOR潤唇膏。（圖／Her） 

▲DIOR癮誘粉漾潤唇膏兩色組（#001＋#004），原價2,400元、特價1,750元，點我購買。

購物網站「Her和她」推出DIOR癮誘粉漾潤唇膏3.5g，2入組（#001＋#004），原價2400元、特價1750元，兩種色號都是大熱門，也直接解決妳的選擇困難症，或者和姊妹們一人一支也是不錯的方法，還不快TAG朋友買起來！

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