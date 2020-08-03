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晚安面膜990元→549元！「國民妹妹」金裕貞大推　睡一覺起來變水煮蛋肌

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▲蘭芝,金裕貞,保養,晚安面膜,水凝膜,。（圖／翻攝自官網）

▲金裕貞最愛的蘭芝水凝膜。（圖／翻攝自官網）

記者李薇／綜合報導

蘭芝（LANEIGE）的晚安面膜「睡美人香氛水凝膜」一直以來都是美妝版的常客，因為保濕度實在太好，加上質地清爽又不黏膩，因此受到廣大的粉絲喜愛，連「國民妹妹」金裕貞都不能沒有它，除了當作晚安面膜，其實還有5種超級實用的方式，可以帶給肌膚完美的潤澤效果。

▲Her和她蘭芝睡美人香氛水凝膜 晚安面膜。（圖／Her）

▲蘭芝睡美人香氛水凝膜，原價990元、特價549元，點我購買。

1.保養最後一步單擦

大多數晚安面膜的使用方式，就是在做完全部的臉部保養之後，薄塗在臉部肌膚，把所有營養成分封鎖在肌膚底層，可以長時間的為肌膚滋潤保濕。

2.當作按摩霜

像是早晨的肌膚尚未醒過來，上妝無法服貼，這時可以取一點凝凍按摩臉部肌膚，除了有醒膚的效果，還可以做好妝前的保養，讓後續妝容更加貼膚。

3.混合粉底液使用

當肌膚不在狀態內，或是天氣比較乾燥的時候，底妝常常有不服貼的狀況，這時就可以使用一點點凝凍混合粉底液，可以讓底妝更加自然親膚。

▲蘭芝,金裕貞,保養,晚安面膜,水凝膜,。（圖／翻攝自官網）

▲一抹立刻補水潤澤。（圖／翻攝自官網）

4.冰在冰箱當作鎮定凝膠

炎熱的夏季，像是曬後的肌膚，就可以把凝凍先冰在冰箱，再薄敷在臉上，可以幫助肌膚鎮定保濕，重回穩定的狀態。

5.當作頸霜使用

頸部肌膚很容易被忽略，其實頸部是保養重點，像是夏季會有曬後乾燥的問題，就可以把晚安面膜敷在脖子，幫助保濕滋潤。

▲蘭芝,金裕貞,保養,晚安面膜,水凝膜,。（圖／翻攝自官網）

▲蘭芝推出睡美人香氛水凝膜。（圖／翻攝自官網）

購物平台「Her和她」推出蘭芝的「睡美人香氛水凝膜」，原價990元、特價549元，相當於55折優惠，加入會員還可以領購物金，甚至享有免運等優惠，立刻就去揪朋友來搶購，晚了就要賣光光了。

▲Her和她蘭芝睡美人香氛水凝膜 晚安面膜。（圖／Her）

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